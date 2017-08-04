110 جنيهات ارتفاعًا للجرام عيار 21 منذ تعويم الجنيه

عمر سالم تشهد سوق الذهب، خلال تلك الفترة، تذبذبًا فى الأسعار؛ نظرًا لعدم استقرار أسعار الأوقية عالميًّا والدولار فى السوق المحلية.وارتفعت أسعار الذهب عيار 21 منذ تعويم الجنيه نحو 110 جنيهات، إذ كان يسجل نحو 515 جنيهًا فى 3 نوفمبر 2016، مقابل 625 جنيهًا اليوم 4 أغسطس 2017.و

عمر سالم

تشهد سوق الذهب، خلال تلك الفترة، تذبذبًا فى الأسعار؛ نظرًا لعدم استقرار أسعار الأوقية عالميًّا والدولار فى السوق المحلية.





وارتفعت أسعار الذهب عيار 21 منذ تعويم الجنيه نحو 110 جنيهات، إذ كان يسجل نحو 515 جنيهًا فى 3 نوفمبر 2016، مقابل 625 جنيهًا اليوم 4 أغسطس 2017.

ورغم أن أسعار الأوقية عالميًّا كانت أعلى خلال تعويم الجنيه، حيث سجلت الأوقية نحو 1293 دولارًا خلال نوفمبر، مقابل نحو 1268 دولارًا حاليًّا.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا نتيجة ارتفاع أسعار الدولار محليًّا، حيث كانت أسعار الدولار حينما تم تحرير سعر الصرف نحو 15 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا للدولار الواحد حاليًّا.

وأشار واصف إل أنه بعد تعويم الجنيه أصبح الذهب بمثابة الملاذ الآمن للمستثمرين، ولا سيما أن الدولار كان يشهد مضاربات، كما أن أسعار الذهب تشهد استقرارًا حاليًّا.

وترصد المال أسعار الذهب اليوم

فقد سجل عيار 21 نحو 625 جنيهًا للجرام، مقابل 628 جنيهًا أمس، فيما سجل عيار 18 نحو 535 جنيهًا. وسجل عيار 24 نحو 714 جنيهًا، مقابل 718 جنيهًا أمس، وانخفض الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا ليسجل 5000 جنيه، وتراجعت الأوقية لتسجل 1259 دولارًا مقابل 1268 دولارًا أمس.