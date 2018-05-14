11.9 % نموا بمبيعات جاكوار لاند روفر خلال أبريل

شريف عيسىأعلنت جاكوار لاند روفر، أكبر مصنع للسيارات فى المملكة المتحدة، نمو مبيعاتها خلال أبريل لتصل إلى 45 ألفًا و180 سيارة، بزيادة قدرها 11.9%.وتعود الزيادة فى أداء جاكوار لاند روفر فى المقام الأول إلى طرح عدد من الطرازات الجديدة، ومن بينها رينج ورفر فيلار والتى حازت على جائزة أفضل تصميم

شريف عيسى

أعلنت جاكوار لاند روفر، أكبر مصنع للسيارات فى المملكة المتحدة، نمو مبيعاتها خلال أبريل لتصل إلى 45 ألفًا و180 سيارة، بزيادة قدرها 11.9%.

وتعود الزيادة فى أداء جاكوار لاند روفر فى المقام الأول إلى طرح عدد من الطرازات الجديدة، ومن بينها رينج ورفر فيلار والتى حازت على جائزة أفضل تصميم خلال 2018، ولاند روفر ديسكفرى، وجاكوار E-PACE.

وشهدت مبيعات جاكوار نموا بنسبة 8%، بإجمالى 13 ألفًا و289 سيارة خلال أبريل، فيما تمكنت لاند روفر من بيع 31 ألفًا و891 وحدة بنمو 13.6%.

وعلى مدار الفترة من يناير وحتى أبريل، نمت مبيعات جاكوار لاند روفر بنسبة طفيفة بلغت 0.7%، مقارنة بمعدلات البيع خلال العام الماضى، بإجمالى 154 ألفًا و669 سيارة.

وارتفعت مبيعات التجزئة على مدار تلك الفترة بشكل ملحوظ فى الصين لكونها أكبر سوق لبيع السيارات الفاخرة بنسبة 28.9%، كما نمت مبيعاتها بكل من المملكة المتحدة بـ25.9%، وأمريكا الشمالية بـ2.5%، وباقى الأسواق 21.3%.

أما عن أداء كلتا العلامتين فى أوروبا فتراجعت بـ10.2% مع استمرار أزمة السيارات المدعومة بمحرك ديزيل، وتراجع إقبال المستهلك على تلك السيارات.

وتشير التوقعات إلى استمرار نمو مبيعات جاكوار بالتزامن مع استمرار الطلب على E-PACE، إلى جانب I-PACE الجديدة والتى تعد أول سيارة كهربائية تتبع العلامة التجارية.