11.9 مليار جنيه تداولات القمح بالبورصة السلعية خلال أول 100 جلسة

أنهت بورصة السلع بنجاح تداولات أول 100 جلسة لسلعة القمح ، على مدار 47 أسبوع بتعاملات 11.9 مليار جنيه، بكمية 1.128 مليار طن.

وتعقد البورصة السلعية جلستين لتداول القمح أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وشارك في الـ100 جلسة المذكورة 139 شركة، وتم تنفيذ عمليات لـ 85 شركة من بينها، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة السلعية.

وأظهرت البيانات أن متوسط القيمة المنفذة لكل شركة على مدار العام من 50 لـ85 طنا، ومتوسط سعر التنفيذ للجلسة على مدار العام 10.700 جنيه.

وتستهدف وزارة التموين المصرية أن تصبح بورصة السلع المصرية أحد أكبر البورصات السلعية من حيث حجم التداول بمنطقة الشرق الأوسط خلال أول عامين لها من العمل، وذلك من خلال طرح عدد أكبر من السلع مثل “الدواجن، وبيض المائدة، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات.

ويرأس مجلس إدارة البورصة السلعية دكتور إبراهيم عشماوي، ويتولى حسام الجراحي منصب الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب.