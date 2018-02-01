11.9 % أعلى معدل تغير فى أسعار المواسير

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، خلال يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.
وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنواعها:
مواسير حديد مجلفن
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
25.5%
2%
26.82
33.6
33
متر طولى
مواسير 1/2 سمك 2.5 مم
26,3%
2%
62.21
78.6
77.4
متر طولى
مواسير1.5 سمك 2.5 مم
مواسير بولى بروبلين
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
8%
-11.9%
9.82
10.61
12.04
متر طولى
20 بار1/2-20مم
14,7%
-11.9 %
55.94
64.15
72.81
متر طولى
20 بار1.5-50مم
0.7-%
-7.2%
21.39
21.25
22.89
مترطولى
معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم
4.3%
-10.1%
26.74
27.88
31.02
متر طولى
مواسير فايبر 20 بار4/3
مواسير بلاستيك
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
9.3%
0%
4.51
4.93
4.93
متر طولى
مواسير بلاستيك رمادى 1/2
6.2%
-11.1%
41.02
43.56
49.02
مترطولى
مواسير بلاستيك ابيض للصرف 3
7.7%
-10.2%
65.63
70.66
78.66
متر طولى
مواسير بلاستيك ابيض للصرف 4
مواسير فخار
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير 2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
91%
0%
42.15
80.50
80.50
متر طولى
مواسير 6 بوصلة عادية
101.9
%
0%