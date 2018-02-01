اقتصاد وأسواق

11.9 % أعلى معدل تغير فى أسعار المواسير

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار المواسير تباينات سعرية بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، خلال يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنواعها:مواسير حديد مجلفن