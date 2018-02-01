اقتصاد وأسواق

11.9 % أعلى معدل تغير فى أسعار المواسير

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار المواسير تباينات سعرية بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، خلال يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنواعها:مواسير حديد مجلفن 
6:12 م, الخميس, 1 فبراير 18 6:12 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق

شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، خلال يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.

وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنواعها:

مواسير حديد مجلفن

 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

25.5%

2%

26.82

33.6

33

متر طولى

مواسير 1/2  سمك  2.5 مم

26,3%

2%

62.21

78.6

77.4

متر طولى

مواسير1.5 سمك 2.5 مم

 

 

مواسير بولى بروبلين

 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

8%

-11.9%

9.82

10.61

12.04

متر طولى

 

 

                  

20 بار1/2-20مم

14,7%

-11.9 %

55.94

64.15

72.81

متر طولى

20 بار1.5-50مم

0.7-%

-7.2%

21.39

21.25

22.89

مترطولى

معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم

4.3%

-10.1%

26.74

27.88

31.02

متر طولى

مواسير فايبر 20 بار4/3

 

مواسير بلاستيك
 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

9.3%

0%

4.51

4.93

4.93

متر طولى

مواسير بلاستيك رمادى 1/2

6.2%

-11.1%

41.02

43.56

49.02

مترطولى

مواسير بلاستيك ابيض للصرف 3

7.7%

-10.2%

65.63

70.66

78.66

متر طولى

مواسير بلاستيك ابيض للصرف 4

 

مواسير فخار

 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير 2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

91%

0%

42.15

80.50

80.50

متر طولى

مواسير 6 بوصلة عادية

101.9

%

0%


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