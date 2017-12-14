11.8 ٪ زيادة فى تكاليف العلاج على نفقة الدولة

52.8 مليون منتفع من التأمين الصحى و1017 مستشفى خاصة المال - خاص: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية لعام 2016. ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلوغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج، والداخل 2.3

52.8 مليون منتفع من التأمين الصحى و1017 مستشفى خاصة

المال – خاص:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية لعام 2016.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلوغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج، والداخل 2.3 مليون مريض، بتكلفة 5.1 مليار جنيه عام 2016 مقابل 1.8 مليون مريض بتكلفة 4.5 مليار عام 2015 بزيادة 11.8٪ في تكاليف العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المستشفيات الحكومية نحو 662 مستشفى عام 2016 مقابل 660 مستشفى فى 2015 بزيادة 0.3٪ ، و وصل عدد مستشفيات الجامعات إلى 86 مستشفى مقابل 85 مستشفى فى الفترة الزمينة السابق ذكرها بزيادة 1.2 ٪.

ووفقا للجهاز، بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 93897 سريرا العام الماضى، مقابل 9326 7 سريراً لعام 2015 بزيادة 0.7٪ ، كما سجل عدد هيئة التمريض نحو 187090 ممرضاً، مقابل 183746 ممرضاً فى الفترة الزمنية السابق ذكرها بزيادة 1.8 ٪.

وبلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 52.8 مليون العام الماضى، مقابل 51.1 مليون منتفع بزيادة 3.3٪ وسجل عدد مراكز الإسعاف 1561 مركزاً عام 2016 مقابل 1397 عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 11.7٪و • بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2261 سريراً، عام 2016 وهو نفس العدد عام 2015 .

و بلغ عدد مستشفيات القطاع العام نحو 26 مستشفى وسجل إجمالي عدد الأسرة فيها 2261 سريراً فى العام الماضى، وهو نفس العدد فى عام 2015 ، كما سجلت مستشفيات القطاع الخاص نحو 1017 مستشفى 2016 مقابل 1002 مستشفى عام 2015 بزيادة 1.5٪.

و بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 32698 سريراً العام الماضى، مقابل 31094 سريراً عام 2015 بزيادة 5.2٪ ووصل عدد الأطباء إلى 23271 طبيباً عام 2016 مقابل 20504 طبيباً عام 2015 بزيادة 13.5٪.

و أضاف الجهاز المركزى للإحصاء أن عدد هيئة التمريض سجل نحو 18506 ممرضاً عام 2016 مقابل 18745 ممرضاً عام 2015 بانخفاض 1.3٪.