11.7 مليار جنيه قيمة مشتريات الأجانب بالبورصة بالنصف الأول

المال - خاصسجل المتعاملين الأجانب بالبورصة المصرية، صافي مشتريات خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 11.7 مليار جنيه.وبلغت مشترياتهم 2.1 مليار جنيه، خلال الـ3 شهور الماضية، والتى تمثل الربع الثاني من العام ذاته.جدير بالذكر أن المصرين استحوذوا على 64.4% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ

المال – خاص

سجل المتعاملين الأجانب بالبورصة المصرية، صافي مشتريات خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 11.7 مليار جنيه.

وبلغت مشترياتهم 2.1 مليار جنيه، خلال الـ3 شهور الماضية، والتى تمثل الربع الثاني من العام ذاته.

جدير بالذكر أن المصرين استحوذوا على 64.4% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب نسبة 24.5%، والعرب 11%، بعد استبعاد الصفقات.

وخيم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسب تراوحت بين 6 إلى 8 %.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 6.3% عند 16349 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.6% عند 805 نقاط، إضافة إلى متساوي الأوزان الذي تراجع 8% ليسجل 2062 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي بنهاية الربع الثاني من 2018، نحو 911 مليار جنيه بانخفاض 7%.