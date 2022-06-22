11.7مليون دولار حصيلة صادرات مصر من السيارات

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إجمالى صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها سجل نحو 11 مليونا و754 ألفًا و736 دولاراً خلال الربع الأول من العام الحالى.

وهيمنت الدول الأوروبية على الحصة السوقية الأكبر من صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها بنسبة بلغت %50.1 بقيمة 5.8 مليون دولار.

واستحوذت الدول الأفريقية على حصة سوقية %32.2 من إجمالى صادرات مصر من السيارات بنحو 3.7 مليون دولار، فيما توزعت باقى الحصص على الدول الآسيوية البالغة نحو %17.7 بقيمة 2.74 مليون.

وبحسب التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، انضمت تركيا وبلجيكا لقائمة الدول المستوردة للمركبات بمختلف أنواعها من مصر، ليصل إجمالى عدد الأسواق الخارجية المصدرة إليها إلى 15 دولة بنهاية الفترة من يناير حتى مارس الماضى.

على الجانب الآخر، رصدت «المال» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر خلال الربع الأول من العام الحالى؛ إذ تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات بعدما استحوذت على حصة سوقية %49.2 بقيمة بلغت 5.7 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وجاءت «هونج كونج» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %15.1 بإجمالى نحو 1.7 مليون دولار تلتها الكاميرون فى المركز الثالث بحصة قدرها %12.7 بقيمة بلغت 1.4 مليون دولار.

وحلت كوت ديفوار فى المرتبة الرابعة بحصة %11 بقيمة 1.2 مليون دولار، أعقبتها النيجر فى المركز الخامس بحصة %4.1 بقيمة بلغت 484.5 ألف دولار.

وحصدت بنين المرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة %2.7 بإجمالى نحو 311.7 ألف دولار، تلتها ليبيا فى المركز السابع بحصة قدرها %1.7 مسجلة نحو 202.8 ألف دولار.

وتمركزت إسرائيل فى المرتبة الثامنة بحصة استيرادية %1 بقيمة 118.5 ألف دولار، أعقبتها إيطاليا فى المركز التاسع بحصة قدرها %0.7 بنحو 79.3 ألف دولار.

وتمركزت الإمارات فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %0.6 بإجمالى نحو 68 ألف دولار، تلتها قطر فى المركز الحادى عشر بحصة قدرها %0.4 بنحو 51.5 ألف دولار.

واحتلت فلسطين المرتبة الثانية عشرة بقائمة الدول المستوردة للمركبات من مصر مستحوذة على حصة سوقية %0.3 بقيمة بلغت 35.3 ألف دولار، تلتها السعودية فى المركز الثالث عشر بحصة قدرها %0.2 بإجمالى نحو 31.7 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى.

حصص الدول المستوردة للمركبات من مصر خلال الربع الأول من العام الحالى

الدولة الحصة الأستيرادية % المملكة المتحدة 49.2 هونج كونج 15.1 الكاميرون 12.7 كوت ديفوار 11 النيجر 4.1 بنين 2.7 ليبيا 1.7 أخرى 3.5

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

إعداد – المال