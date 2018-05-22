11.5 % نموا فى إيرادات قناة السويس

نادية سلام: حققت قناة السويس عائدات 479.3 مليون دولار خلال أبريل الماضى، بزيادة %11.5 مقارنة مع أبريل 2017.وكان الموقع الإلكترونى لرئاسة مجلس الوزارء قد ذكر أمس أن عائد أبريل يعد الأعلى شهريا منذ افتتاح ازدواج قناة السويس، المعروفة إعلاميا بقناة السويس الجديدة، فى أغسطس 2015.وسجلت حركة ال

نادية سلام:



حققت قناة السويس عائدات 479.3 مليون دولار خلال أبريل الماضى، بزيادة %11.5 مقارنة مع أبريل 2017.

وكان الموقع الإلكترونى لرئاسة مجلس الوزارء قد ذكر أمس أن عائد أبريل يعد الأعلى شهريا منذ افتتاح ازدواج قناة السويس، المعروفة إعلاميا بقناة السويس الجديدة، فى أغسطس 2015.

وسجلت حركة التجارة خلال أبريل الماضى عبور 1483 سفينة، بزيادة بلغت %2.3، مقارنة مع 1449 سفينة خلال أبريل 2017 .

وبلغت الحمولات 92 مليون و474 ألف طن، بزيادة %7.3، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، والتى سجلت 86 مليون و169 ألف طن.

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، أن حركة التجارة العابرة للقناة تعد إنعكاساً لحركة التجارة العالمية، المنقولة بحرا، وتمثل نحو %10 منها.

وأوضحت أن العام الجارى، سيشهد استكمال تعافى عدد السفن العابرة والحمولات، وتوقعت تخطى المتوسط اليومى للحمولات 2.9 مليون طن، متوقعة استمرار ارتفاع العائدات بعد سلسلة متواصلة من الحوافز والتخفيضات الجاذبة لخطوط ملاحية، كانت تفضل عبور طرق بديلة.

وقالت إن هيئة قناة السويس، وخاصة إدارة التخطيط والبحوث، تقوم بمتابعة كل المتغيرات العالمية، وحركة الشحن والتجارة الدولية، إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولى، الذى أكد وصول معدل نمو التجارة العالمية بنهاية 2018 إلى %4.6.

وأضافت المصادر أن توقعات الصندوق تشير إلى ارتفاع معدلات النمو فى الصين – ثانى أكبر اقتصاديات العالم وأهم عملاء قناة السويس- من %6.6 فى 2017 إلى %6.8 فى 2018، كما توقعت زيادة نمو التجارة بأمريكا %2.7 فى 2018، مقارنة مع %2.3 العام الماضى.

وأرجعت المصادر الزيادة فى أبريل، إلى ارتفاع حمولات سفن الصب بنسبة %15.9، والحاويات %12.2، وحاملات السيارات %2.5، وحمولات ناقلات البترول %3.2، موضحة أن رسوم القناة تقدر بناء على الحمولة.

كما أكد التقرير السنوى الصادر من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنا خلال العام الجارى، متوقعا أن تزيد التجارة المنقولة بحرا بنسبة %2.8، بكميات تصل الى 10.6 مليار طن مقابل كميات عبرت خلال عام 2016 بلغت 10.2 مليار طن.

وأفاد التقرير أن التوقعات على المدى المتوسط تشير الى تزايد معدل النمو السنوى بمقدار %3.2 بين عامى 2017 حتي 2022، بجانب ارتفاع ملحوظ فى تجارة الحاويات والصب بسبب زيادة الطلب على الواردات فى الصين.