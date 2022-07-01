11.5 مليار دولار إيرادات العراق من صادرات النفط في يونيو

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يونيو الماضي، بحسب الإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 101 مليون و191 الفا و236 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.505 مليار دولار، نقلا عن وزارة النفط العراقية.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليونا و980 ألفا و589 برميلًا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و910) آلاف و887 برميلا، وأن معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و373 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 113,70 دولار.

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.