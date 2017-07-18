11-25 ألف جنيه تراجعًا لـشيري وجيلي خلال النصف الأول

أحمد شوقيسجلت العلامتان التجاريتان شيري وجيلي خلال النصف الأول من العام الجاري؛ تراجعا في الأسعار تتراوح قيمته بين 11 و25 ألف جنيه؛ بعد موجة الزيادات الكبيرة التي أقرها وكيل العلامتين- جي بي اوتو غبور- خلال 2016.وتراجع سعر شيري تيجو بواقع 11 ألف جنيه ليستقر عند 221 ألف جنيه وفق أسعار يوليو ا

أحمد شوقي

سجلت العلامتان التجاريتان شيري وجيلي خلال النصف الأول من العام الجاري؛ تراجعا في الأسعار تتراوح قيمته بين 11 و25 ألف جنيه؛ بعد موجة الزيادات الكبيرة التي أقرها وكيل العلامتين- جي بي اوتو غبور- خلال 2016.

وتراجع سعر شيري تيجو بواقع 11 ألف جنيه ليستقر عند 221 ألف جنيه وفق أسعار يوليو الجاري مقابل 232 ألف خلال يناير الماضي؛ بنسبة تراجع 4,7%؛ فيما تراجعت شيري إنفي بنسبة 25,5 ألف جنيه بنسبة تراجع 15,8% ليصل 136 ألف جنيه مقابل 161,5 ألف.

وهبطت جيلي إيمجراند 7 إلى 150,5 ألف جنيه مقابل 175 ألف بتراجع 24,5 ألف بنسبة انخفاض 14%؛ كما تراجعت النسخة الـ Tinted glass من السيارة بنفس القيمة لتستقر عند 151,5 ألف جنيه مقابل 176 ألف.

ويوضح الجدول التالي التغيرات بأسعار العلامتين التجاريتين خلال النصف الأول من 2017.



