لـ«سد العجز».. هيئة سلامة الغذاء تعلن حاجتها لتعيين 11 وظيفة قيادية

بناء على طلب من قبل السوق الملاحي والتجاري، بضرورة اكتمال الهيكل الوظيفي للهيئة

أعلنت هيئة سلامة الغذاء عن عدد من الوظائف القيادية المتاحة للتعيين خلال الفترة المقبلة، وذلك لسد العجز الذي تعاني منه الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بناء على طلب من قبل السوق الملاحي والتجاري.

وأكدت هيئة سلامة الغذاء في اعلانها الرسمي حصلت ” المال ” على نسخة منه، عن حاجتها للعديد من الوظائف القيادية التي تأتي في إطار سعي الهيئة لإكتمال هيكلها الوظيفي وتصل إلى 11 وظيفية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام تتمثل في مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير عام الادارة العامة لتسجيل وتراخيص المجازر، ومدير الادارة العامة للرقابة على المصانع.

كما شملت الوظائف المطلوبة لهيئة سلامة الغذاء مدير عام الادارة العامة لتسجيل وترخيص متداولي الأغذية، ومدير عام الادارة العامة لتسجيل وترخيص المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى مدير الادارة العامة للرقابة على الصادرات ، ومدير الادارة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومدير الإدارة العامة للرقابة على المجازر، ومدير الادارة العامة لملوثات الغذاء، ومدير الادارة العامة للشئون الإدارية، ومدير الادارة العامة للموارد البشرية.

وقد تم تشكيل مجلس أمناء الهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 683 لسنة 2017 وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1296 لسنة 2020.

والهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

وقد ظهرت فكرة توحيد الجهات الرقابية المتعددة (ما يزيد على 17 جهة رقابية تتبع عدة وزارات) في هيئة واحدة تتولى المسئولية كاملة في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بعدما توافق وزراء التجارة والصناعة؛ الصحة والسكان؛ والزراعة واستصلاح الأراضي على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم تشكيل لجنة، بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 374 لسنة 2007، لتسيير إجراءات إنشاء الهيئة، وقامت تلك اللجنة بوضع مقترح لقانون إنشاء الهيئة وتشكيل وحدة تنفيذية لتقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة والقيام بعملها فور إقرار قانون إنشاء الهيئة من السلطة التشريعية.

وشاركت الوحدة في عدد من اللجان المتخصصة التي تهدف إلى المساهمة في النهوض بسلامة بعض أنواع الغذاء، وذلك قبل إنشاء الهيئة التي تتولى مسئولية سلامة الغذاء، بجميع أنواعه، كاملةً سواء كان منتج محلياً أو مستورد من دول أخرى، ومن هذه اللجان، لجنة تسيير المنظومة المصرية لجودة وسلامة منتجات النباتات الطبية والعطرية والمشكلة بقرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 205 لسنة 2013، ولجنة التسيير الخاصة بمشروع التجارة الخضراء المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 730 لسنة 2013، ولجنة تيسير المنظومة المصرية لجودة وسلامة منتجات الألبان لتيسير الصادرات إلى الأسواق العالمية والمشكلة بقرار السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 592 لسنة 2014.



وحددت المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه يُنقَل العاملون بالوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.