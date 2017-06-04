11.2 مليون جنيه لاستكمال مصرف العبور شرق القناة

نادية صابر أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، عن اعتماد 11 مليونًا و200 ألف جنيه، لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف العبور بشرق البحيرات شرق قناة السويس، والذى يخدم ما يزيد على 6 آلاف فدان. كما شدد المحافظ على سرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذ



نادية صابر

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، عن اعتماد 11 مليونًا و200 ألف جنيه، لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف العبور بشرق البحيرات شرق قناة السويس، والذى يخدم ما يزيد على 6 آلاف فدان.

كما شدد المحافظ على سرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذى تأخر لنحو ما يزيد على 18 عاماً متواصلة، بعد أن تم تنفيذ ما يزيد على نسبة 60% منه، وذلك لخدمة ما تبقى من المسافة الإجمالية المتبقية التى يخدمها المصرف والتى تبلغ 3 آلاف فدان، مع الأخذ فى الاعتبار سرعة إنهاء محاضر التنسيق بما فيها كل الجهات المعنية بالمشروع لإنهائه فى أسرع وأقل وقت ممكن.