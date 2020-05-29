11 يونيو.. عودة الدوري الإسباني لكرة القدم

بعد 3 أشهر من التوقف بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد

أعلن المجلس الوطني الرياضي في إسبانيا، عن عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، في 11 يونيو المقبل، بعد 3 أشهر من التوقف بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع لمجموعة الاتصال التي تم تشكيلها، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والدوري الإسباني، حيث تم الاتفاق على “استئناف المنافسة في عطلة نهاية الأسبوع يومي 13 و 14 يونيو، وستكون المباراة الأولى بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو”، نقلا عن العربية.

وستُجرى الجولة الأخيرة من المباريات، بشكل مؤقت واعتمادًا على تطور الوباء، في عطلة نهاية الأسبوع يومي 18 و19 يوليو.

ويتصدر نادي برشلونة، حامل اللقب، الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، مع بقاء 11 جولة كاملة من المباريات.

ويعد الدوري الإسباني، الذي يعد واحدًا من أكبر خمس دوريات لكرة القدم في العالم، وهو أحدث دوري أوروبي رئيسي يؤكد تاريخ إعادة التشغيل.

وعاد الدوري الألماني بالفعل، في حين سيستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء 17 يونيو، والإيطالي يوم السبت 20 يونيو.