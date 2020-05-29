رياضة

11 يونيو.. عودة الدوري الإسباني لكرة القدم

بعد 3 أشهر من التوقف بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد
المال - خاص 8:45 م, الجمعة, 29 مايو 20 8:45 م, الجمعة, 29 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن المجلس الوطني الرياضي في إسبانيا، عن عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، في 11 يونيو المقبل، بعد 3 أشهر من التوقف بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع لمجموعة الاتصال التي تم تشكيلها، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والدوري الإسباني، حيث تم الاتفاق على “استئناف المنافسة في عطلة نهاية الأسبوع يومي 13 و 14 يونيو، وستكون المباراة الأولى بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو”، نقلا عن العربية.

وستُجرى الجولة الأخيرة من المباريات، بشكل مؤقت واعتمادًا على تطور الوباء، في عطلة نهاية الأسبوع يومي 18 و19 يوليو.

ويتصدر نادي برشلونة، حامل اللقب، الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، مع بقاء 11 جولة كاملة من المباريات.

ويعد الدوري الإسباني، الذي يعد واحدًا من أكبر خمس دوريات لكرة القدم في العالم، وهو أحدث دوري أوروبي رئيسي يؤكد تاريخ إعادة التشغيل.

وعاد الدوري الألماني بالفعل، في حين سيستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء 17 يونيو، والإيطالي يوم السبت 20 يونيو.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«صالحة للاستخدام 40 مرة».. برشلونة يطرح كمامات طبية لمواجهة «كورونا» (صور)

إسلام مصطفى 7:15 م, الأثنين, 25 مايو 20

«مدة غيابه لم تحدد».. أتليتكو مدريد يعلن إصابة البرتغالي جواو فيليكس

إسلام مصطفى 6:30 م, الأثنين, 25 مايو 20

رئيس وزراء إسبانيا يمنح الضوء الأخضر لعودة «الليجا» في 8 يونيو المقبل

إسلام مصطفى 3:15 م, السبت, 23 مايو 20

رئيس رابطة «الليجا»: كرة القدم ستعود 12 يونيو بدون جمهور

إسلام مصطفى 7:46 ص, الأثنين, 11 مايو 20

بعد عودتهم للتدريبات.. رابطة «الليجا الإسبانية» تعلن إصابة 5 لاعبين بـ«كورونا»

إسلام مصطفى 8:00 م, الأحد, 10 مايو 20

راكيتيتش : برشلونة يجب أن يتوج بالدوري الإسباني إذ لم يستكمل بسبب «كورونا»

إسلام مصطفى 2:38 م, الأثنين, 20 أبريل 20