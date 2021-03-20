11 نصيحة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل مع دخول الصيف

مع انتهاء فصل الشتاء اليوم وبدء فصل الربيع يرتفع درجات الحرارة ومعها زيادة استهلاك الكهرباء لدي المواطنين مما يرفع من فاتورة الكهرباء وسط شكاوي البعض من القراءاة الجزافية وغير من المشاكل

وترصد المال بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل اجهزة كهربائية

ا 1 -ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة لان تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

2- تجنب وضع الطعام ساخن فى الثلاجة لان ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

6- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي.

11- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويساهم في زيادة استهلاك الكهرباء بشكل اكبر.

وفيما يخص أسعار الكهرباء للقطاع التجارى تتضمن الشريحة الأولى (من صفر إلى 100 كيلووات) بسعر 65 قرشا، والثانية من (101 إلى 250 كيلووات) بسعر115 قرشا، والثالثة حتى 600 كيلو وات 140 قرشا، والرابعة من (601 إلى ألف كيلو وات) 155 قرشا، والخامسة أكثر من ألف كيلووات بسعر 160 قرشًا.