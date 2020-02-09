بورصة وشركات

11 مليون جنيه مستحقات النصر للأعمال المدنية لدى مدينة نصر للإسكان

وسجلت مستحقات النصر لدى مدينة نصر (مساهم رئيسي) في 2019 ما قيمته 10.9 مليون جنيه، مقارنة مع 8.1 مليون جنيه العام السابق له، وفقا للقوائم المالية للشركة عن العام الماضي،
منى عبدالباري 3:06 م, الأحد, 9 فبراير 20 3:06 م, الأحد, 9 فبراير 20

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كشفت شركة النصر للأعمال المدنية أن قيمة المبالغ المستحقة لها على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بلغت نحو 11 مليون جنيه العام الماضي، بزيادة نحو 3 ملايين عن العام السابق.

وسجلت مستحقات النصر لدى مدينة نصر (مساهم رئيسي) في 2019 ما قيمته 10.9 مليون جنيه، مقارنة مع 8.1 مليون جنيه العام السابق له، وفقا للقوائم المالية للشركة عن العام الماضي، والتي أظهرت حجم تعاملات إجمالية بين الجانبين قيمتها 40.45 مليون جنيه خلال العام.

وأظهرت القوائم المالية للنصر أيضا مستحقات لها لدى شركة النصر للمرافق والتركيبات (الشقيقة) قيمتها 2.5 مليون جنيه العام الماضي.

ويبلغ رأس مال النصر للأعمال المدنية 36.6 مليون جنيه، على 7.3 مليون سهم،  موزعة بين مدينة نصر للإسكان والتعمير بـنحو 52.46%، و القابضة للتشييد والتعمير بنحو 19.34%، واتحاد العاملين المساهمين بالنصر 5.05%، و أمريكا جزر نيفيس بنحو 1.7%، و مصر للتأمين بنحو 1.34%، و مصر لتأمينات الحياة 1.16%.

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بقلم منى عبدالباري

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