11 مليون جنيه فوائض اتحاد التأمين خلال فترة رئاسة قطب

الشاذلي جمعة: كشف عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى" أن حجم الفوائض المالية التى حققها الاتحاد المصرى للتأمين خلال فترة ترؤسه له تجاوزت 11 مليون جنيه. وأضاف قطب أن تلك الفوائض جائت نتيجة لنجاح الاتحاد فى تنظيم عدد من المؤتمرات الناجحة سواء

الشاذلي جمعة:

كشف عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى” أن حجم الفوائض المالية التى حققها الاتحاد المصرى للتأمين خلال فترة ترؤسه له تجاوزت 11 مليون جنيه.

وأضاف قطب أن تلك الفوائض جائت نتيجة لنجاح الاتحاد فى تنظيم عدد من المؤتمرات الناجحة سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى وتجاوز عدد الحضور فى أحد تلك المؤتمرات وهو مؤتمر الاتحاد العربى للتأمين 1500 مشارك.

وأكد أن حجم التبرعات التى قدمها الاتحاد لصندوقى “دعم مصر” و”تحيا مصر” ومستشفى 57357 وغيرها تجاوزت 3.5 مليون جنيه، وتم تمويلها من الفوائض التى حققها الاتحاد خلال العشرة سنوات الماضية.

وأشار قطب إلى أنه قرر الانسحاب من الترشح لانتخابات الاتحاد المصرى للتأمين والمقررة غدا الإثنين، على منصب رئيس الاتحاد وذلك لصالح المرشحين الآخرين، لافتا إلى أنه لا يرغب فى وجود تنافس بين أكثر من مرشحين على المنصب.

وأضاف قطب أنه ترشح للانتخابات بناء على رغبته فى استمرار العطاء فى الاتحاد وتلبية لرغبة بعض رؤساء الشركات فى ترشحه وكان هناك مرشح آخر هو علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG” ولكن عند ترشح الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة “مصر للتأمين” على نفس المنصب لذا قرر قطب الانسحاب لعدم رغبته فى وجود تنافس على منصب رئاسة اتحاد مهنى.

وكشف أنه مستمر فى منصبه فى شركته ومستمر فى دعم قطاع التأمين، مشيرا إلى أن الاتحاد شهد العديد من الإنجازات خلال توليه رئاسته منذ عام 2007 وحتى الآن أى لمدة 10 سنوات حدث خلال تعديل القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين والذى سمح بتأسيس شركات وساطة وجعل عضوية اتحاد التأمين الزامى، كما نظم الاتحاد العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية وورش العمل والندوات بجانب عودة التأمين البنكى وإصدار قرارات من هيئة الرقابة المالية لتنظيم التأمين متناهى الصغر والإصدار الإلكترونى للوثائق وقرارات منظمة لنشاط الوساطة وغيرها.

كما عمل من خلال ترؤسه لمعهد التأمين على ترجمة 21 كتابا تأمين خلال تلك الفترة لإثراء مكتبة التأمين العربية.