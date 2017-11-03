11 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد بالبورصة، بقيمة 11 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مسجلا 781 مليار جنيه، مقابل 770 جنيه، الأسبوع السابق، بصعود 1.4%.

وكشف تقرير حديث صادر عن البورصة، استحواذ المؤسسات على 30.56% من تعاملات السوق، والأفراد على 69.44 %، فيما سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 169.86 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.