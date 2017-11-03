بورصة وشركات

11 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

المال - خاص:ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد بالبورصة، بقيمة 11 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مسجلا  781 مليار جنيه، مقابل 770 جنيه، الأسبوع السابق، بصعود 1.4%.وكشف تقرير حديث صادر عن البورصة، استحواذ المؤسسات على 30.56% من تعاملات السوق، والأفراد على 69.44 %، فيما
11:05 ص, الجمعة, 3 نوفمبر 17 11:05 ص, الجمعة, 3 نوفمبر 17

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المال – خاص:

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد بالبورصة، بقيمة 11 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مسجلا  781 مليار جنيه، مقابل 770 جنيه، الأسبوع السابق، بصعود 1.4%.

وكشف تقرير حديث صادر عن البورصة، استحواذ المؤسسات على 30.56% من تعاملات السوق، والأفراد على 69.44 %، فيما سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 169.86 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

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