رجب عزالدين قالت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنها حققت مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام الحالى. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان: 11 مليار جنيه مبيعات طلعت مصطفى منذ بداية العام نصفها من "سيليا العاصمة". وقالت الشركة إن هذا الخبر صحيح ونتوقع ارتفاع ا



رجب عزالدين

قالت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنها حققت مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه منذ بداية العام الحالى.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان: 11 مليار جنيه مبيعات طلعت مصطفى منذ بداية العام نصفها من “سيليا العاصمة”.

وقالت الشركة إن هذا الخبر صحيح ونتوقع ارتفاع المبيعات بمبلغ 1.5 مليار جنيه حتى نهاية 2018 مشيرة إلى أن تلك المبيعات المحققة حتى الآن تضمنت مبلغ 5.6 مليار جنيه من مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.38 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 828.9 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 20.6 مليار جنيه، موزعاً على 2.06 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

