11 محافظة ترفض بند التأمين في منظومة الخبز الجديدة

محمد مجدي:اعترض نحو 12 ألف مخبز، يمثلون الشعب النوعية فى 11 محافظة، على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التى أقرتها وزارة التموين السبت الماضى، وتبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم.وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبي

محمد مجدي:

اعترض نحو 12 ألف مخبز، يمثلون الشعب النوعية فى 11 محافظة، على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التى أقرتها وزارة التموين السبت الماضى، وتبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة، الثلاثاء، أول شهر أغسطس، بحيث يتم تحرير سعر الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن، فيما تم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم.

ويبدو أن أزمة تلوح فى الأفق بين الوزارة والمخابز بسبب هذا البند، وهو ما بدأته شعبة المخابز فى محافظة الشرقية صباح أمس، إذ تظاهر نحو 2500 من أصحاب المخابز بالمحافظة احتجاجا على بند التأمين، بسبب نقص السيولة لدى المخابز، وفقا لتصريح ناصر عبدالعظيم، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى الشرقية.

وتفرض المنظومة الجديدة على كل مخبز دفع تأمين لمدة 3 أيام عند الحصول على طن الدقيق «استخراج %82» لإنتاج الخبز المدعم، بينما كان فى العقد القديم يحصل المخبز على الدقيق المدعم على سبيل الأمانة، وتتم المحاسبة على ما تم استهلاكه كل 3 أيام.

من جهته، قال عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة مخابز المنيا، لـ«المال»، إن أصحاب 12 ألف مخبز أبلغوا الشعبة العامة رفضهم بند التأمين، وهددوا بالتوقف عن العمل حال عدم إلغائه، لافتا إلى أن تلك المخابز تمثل محافظات الشرقية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والمنيا، ودمياط، والغربية، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والفيوم، والسويس، وذلك من إجمالى 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وتابع عمر: «المخابز ليس لديها القدرة المالية الكافية لدفع 15 ألف جنيه كتأمين للحكومة، عند شراء كل طن دقيق لإنتاج الخبز المدعم».

وأوضح عمر أن المستحقات المالية المتأخرة للمخابز لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية تقترب من مليار جنيه، وذلك منذ فترة حكم الإخوان، وحتى الآن لم يتم الحصول عليها، متسائلا: «إزاى أصحاب المخابز ليهم حق لم يحصلوا عليه، والحكومة بتطالبهم بدفع تأمين؟».

وأضاف أنه جارٍ التواصل مع رؤساء الشعب فى كل من القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، وبنى سويف، للوقوف على ما ستسفر عنه الاجتماعات مع أصحاب المخابز البلدية المدعمة، موضحاً أن محافظة المنيا بها 3057 مخبزا مدعما، فيما دخل أصحاب المخابز فى دمياط والشرقية والمنيا والغربية وكفر الشيخ اعتصاما إلى حين إعادة النظر فى الإجراء.

من جهته، أكد عاطف ديوان، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى الغربية، أن 2000 مخبز بالمحافظة رفضوا البند الخاص بالتأمين، لعدم وجود قدرة مالية، فى وقت تتأخر فيه الوزارة عن سداد المستحقات المتاخرة للمخابز منذ فترات طويلة، ما يعنى تزايد الأعباء عليها بشكل مستمر.

وقال حمدى عيد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى السويس، إن 140 مخبزا قررت عدم دفع مبالغ مالية على سبيل التأمين، وقد تتوقف عن العمل.

وأكد محمد محمود، نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية فى الفيوم، أنه تم إبلاغ الشعبة العامة برفض 600 مخبز مسجل بالشعبة بند التأمين، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الثلاثاء فى الغرفة التجارية، لبحث ما سيتم اتخاذه من إجراءات حال عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التموين.

من جهته، أوضح عطية حماد، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية فى القاهرة، أنه سيتم عقد اجتماع مع أعضاء الشعبة، بعد غد الخميس، فى مقر الغرفة التجارية، لعرض بنود العقد كاملة على أعضاء الشعبة والتواصل مع باقى الأعضاء وذلك لبحث الحلول الملائمة، حال عدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ.