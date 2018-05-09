11 قرارا وزاريا أبرزها الموافقة على منحة أمريكية تتجاوز 5 ملايين دولار

المجلس قرر دعم إريتريا بـ 3 محطات توليد كهرباء دعم السكك الحديدية بـ 4 ماكينات نمساوية للصيانة السماح بالتعاقد مع شركات للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة نورالمال- خاص أسفر اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (119) برئـاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،

المجلس قرر دعم إريتريا بـ 3 محطات توليد كهرباء

دعم السكك الحديدية بـ 4 ماكينات نمساوية للصيانة

السماح بالتعاقد مع شركات للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة نور

المال- خاص

أسفر اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (119) برئـاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن الموافقة عن 11 قرارا وزاريا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1. في ضوء حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدولة من البترول والغاز الطبيعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك بوردكشن بى. في. وشركة ثروة للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

2. في إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة مرفق السكة الحديد وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشراء (4) ماكينات من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديد السكك الحديدية، وذلك في ضوء اتفاق التعاون المالي الموقع بين حكومتي مصر والنمسا لتمويل عدد من المشروعات بشروط ميسرة.

3. في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الدول الافريقية، وافق مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العربية للتصنيع وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بتنفيذ مشروع إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، بقدرة مقدارها 4 ميجاوات، بجمهورية إريتريا بالأمر المباشر من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل، بقيمة إجمالية حوالي 7 مليون دولار.

4. في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي وتحسين نوعية مياه نهر النيل، وافق مجلس الوزراء على المقترحات التي انتهت إليها أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 554 لسنة 2018 والمعنية بالمرور على المصارف التي تغذي فرع رشيد، وحصر كافة مصادر التلوث بها (صحي، صناعي، زراعي)، واقتراح حلول للقضاء على هذه المصادر أو الحد من تأثيرها.

وقد تضمنت مقترحات القضاء على مصادر التلوث او الحد من تأثيرها، قيام محطات الصرف الصحي التي تقوم بإلقاء السيب النهائي على فرع رشيد بمعالجة الصرف الصحي بالطرق والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تركيب محطات مستمرة لرصد نوعية المياه للسيب النهائي في محطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية وفي نهاية المصارف التي تصب على فرع رشيد وربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر، ذلك إلى جانب سرعة تنفيذ الدراسات السابقة للاستفادة من مياه الصرف الصحي لمحطتي زنين وأبو رواش للاستفادة منها في أغراض الزراعة، فضلاً عن التوسع في خدمة القرى بشبكات الصرف.

5. وافق مجلس الوزراء على تكليف وزارة الثقافة بالاستمرار في الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال الخاصة بمبني مجلس قيادة الثورة، من إعداد وتجهيز حتى انتهاء الأعمال وتسليمه إلى رئاسة الجمهورية خلال خمسة عشر شهراً، ويأتي ذلك حرصاً من الدولة على الحفاظ على هذا المقر التاريخي، وعرض الوثائق التاريخية المتعلقة بأحداث هذه الحقبة الزمنية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 20 فداناً مجاورة لموقع محطة توليد كهرباء البرلس، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمها إلى الأرض التي سبق تخصيصها للشركة المذكورة بقرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2016، وذلك لإقامة سور جديد لتأمين المحطة.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(تايب).

ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يقدر بـ 5 ملايين 118 ألف 631 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاصلاح الاقتصادي الكلى.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الموجه من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للاستفادة من منحة الصندوق المقدرة بمبلغ 500 ألف دينار كويتي (30 مليون جنيه) في تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية.

9. وافق مجلس الوزراء على تأجير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة بالاتفاق المباشر لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جمع المخلفات الزراعية بالمدينة والتي تتمتع بمساحات شاسعة من الزراعات وبخاصة النخيل.

10. في إطار الحرص على تحفيز الاستثمار في مختلف المشروعات، وافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض المساحات بناحية جوب شرق منخفض القطارة لإقامة مشروعات انتاج داجني عليها.

11. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع متعهدين لتأجير العمالة خلال شهري (مايو/يونيو) لعام 2018، وذلك على النحو الذي يلبي احتياجات أداء مهام جمع القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.