11 فائزا فى مزادات القطن بالشرقية والقناة.. و«جيزة 94» يسجل 5560 جنيهاً

فازت 11 شركة بمزادات القطن، أمس، فى محافظات الشرقية والقناة ببورسعيد والإسماعيلية، وسجل سعر القنطار لصنف «جيزة 94» من 5480 إلى 5560 جنيهًا، وفقًا لمصادر وثيقة الصلة بالمزادات.

وقالت المصادر إن الشركات الفائزة هى «أبو مضاوى»، «الإخلاص»، «مصر»، «المتحدة»، «النيل»، «أولام»، «أبوزيد»، «العمدة»، «ألكان»، «المجد».

ويكون بذلك الحد الأقصى لسعر قنطار القطن لصنف «جيزة 94» قد تراجع قرابة 55 جنيهًا، عن سعره فى مزاد الأحد الماضي، الذى بلغ 5615 جنيهًا.

وتجاوزت الزيادة فى أسعار الأقطان المصرية خلال مزادات عام 2021 نحو 3460 جنيهًا، مقارنة بسعره الموسم الماضى الذى بلغ متوسطه 2100 جنيه.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للقطن، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.

ومن المعروف، أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، هى شركة ناتجة دمج الشركات الحكومية، وعددها 9 شركات لتصبح كيان واحد تحت مسمى شركة مصر خلال العام الحالى.

ويعد تقديم خطاب ضمان بإسم الشركة القابضة للصناعات للغزل والنسيج، بقيمة 250 ألف جنيه، شرطا أساسيا لاشتراك الشركات فى منظومة المزاد العلنى.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن 270 شركة مسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.