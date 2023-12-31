11 شركة تقتنص 41.561 ألف قنطار قطن بمزاد كفر الشيخ

اقتنصت 11 شركة عاملة فى تجارة القطن أمس 41.561 ألف قنطار فى مزاد محافظة كفر الشيخ على صنف «جيزة 94».

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن سعر القنطار سجل 12660 جنيها بارتفاع 720 مقارنة مع الجلسة السابقة فى المحافظة ذاتها والصنف نفسه منتصف ديسمبر الحالى.

وأضافت المصادر أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان جاءت فى طليعة الشركات الفائزة بإجمالى 14.454 ألف قنطار تلتها «النيل الحديثة» بـ 9355 و«أبو مضاوى» 4201 و«الإخلاص» 3188 .

وأكدت المصادر أن الجمعية العامة للقطن حصلت على 2667 قنطارا و«العمدة» 1711 و«أبو العينين» 1709 و«عبد المجيد غنيم» 1387 و« بنها» 1239 و«الحسنونى» 843 و«عبد الرحمن غنيم» 807 .

وأضافت أن المزاد شمل 78 منطقة تجميع أهمها «النصر» و«الثمانين» و«الأمل الزراعية» و«المنشية» و«الخاشعة» و«الجدية» و«صندلا» و«الصالحات» و«حصة الغنيمى» و«الخوالد» و«الخادمية» و«أبو مندور» و«سنهور كفر العرب» و«الشون» و«التفتنيش» و«الفيروز» و«الكنيسة» و«الورق» و«قلين» و«الاتحاد» و«الهندسة» و«فرامون» و«المشارقة» و«أم سن» و«شباس الملح» و«الإبراهيمية».

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات «الزراعة» و«التجارة» و«قطاع الأعمال» وجمعية القطن ولجنة تجارة الداخل، وهيئة التحكيم . وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، سجلت مساحة محصول القطن خلال الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان، بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.