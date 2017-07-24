11 شركة تتنافس على محطة البضائع الصب فى دمياط

السيد فؤادتقدمت 11 شركة، لتنفيذ مشروع تداول بضائع الصب، صديقة البيئة، وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها، من وإلى ميناء دمياط، الذى يقع بمنطقة الميناء النهرى، والمنطقة المحيطة له، بمساحة تصل إلى 137 ألف متر مربع، لاستغلالها فى تداول الحبوب.وكشفت مصدر لـ”المال”، عن أن الشركات المتناف

السيد فؤاد

تقدمت 11 شركة، لتنفيذ مشروع تداول بضائع الصب، صديقة البيئة، وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها، من وإلى ميناء دمياط، الذى يقع بمنطقة الميناء النهرى، والمنطقة المحيطة له، بمساحة تصل إلى 137 ألف متر مربع، لاستغلالها فى تداول الحبوب.

وكشفت مصدر لـ”المال”، عن أن الشركات المتنافسة على المشروع تضم بوليريه الفرنسية، وكايرو ثرى ايه المملوكة لرجل الأعمال رفعت الجميل، وبونجى للشحن والتفريغ الأمريكية، وشركة القناة للسكرالإماراتية، ومجموعة من الشركات العاملة فى نشاط الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى استخدام آليات النقل الداخلى، متعدد الوسائط، فى تداول بضائع الصب صديقة للبيئة، وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها من وإلى الميناء، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، وفقاً لمعدلات ومستويات الأداء العالمية، ذات الصلة بمشاريع تداول بضائع الصب صديقة البيئة.

من ناحية أخرى طالبت الشركات المتنافسة على المشروع زيادة الفترة التى تقدم فيها المظاريف الفنية والمالية، التى لم تكن تتناسب مع حجم المشروع الذى يصل فيه مدة حق الانتفاع فقط إلى 20 عاما، وتتخطى تكلفته ملايين الجنيهات التى لم تتحدد حتى الآن، إلا بعد ترسيته رسميا على إحدى الشركات.

وأكدت هيئة ميناء دمياط، أنها تستهدف تقليل فترة تواجد السفن، وزيادة معدل ترددها على الميناء، عبر الوصول بمعدلات التداول إلى المعدلات العالمية، وخفض سعر بضائع الصب، وتحقيق خطة الدولة فى زيادة حصة النقل النهرى والسكة الحديد، من حركة التجارة الداخلية.

وفى سياق متصل صرح ممدوح الشيطى، المتحدث باسم هيئة الميناء، أن هناك تشجيعًا لزيادة تفعيل النقل بالسكة الحديد، وكانت آخر الحمولات التى نقلت عبرها، قطار مكون من (23) عربة بحمولة (1150) طن من السكر، وشحن السكر من الميناء من خلال خطة سبق تنسيقها مع هيئة السكك الحديدية، تهدف إلى زيادة نسبة الاعتماد على النقل بالقطارات من ميناء دمياط.