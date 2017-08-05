11 شخصًا يتنافسون على شراء 6 لوحات معدنية للسيارات

المال- خاص يتنافس 3 أفراد على شراء لوحة معدنية تحمل أحرف وأرقام (ط ط ط 6666)، حيث بلغ أعلى سعر مقدم 120 ألف جنيه، ومن المقرر انتهاء المنافسة على اللوحة، ظهر غدٍ الأحد الموافق 6 أغسطس 2017، فيما تقدم شخص واحد لشراء لوحة مكونة من حرفين و4 أرقام (ع ق 1111) بسعر 100 ألف جنيه، وستنتهي المزايدة على هذه ا

المال- خاص

يتنافس 3 أفراد على شراء لوحة معدنية تحمل أحرف وأرقام (ط ط ط 6666)، حيث بلغ أعلى سعر مقدم 120 ألف جنيه، ومن المقرر انتهاء المنافسة على اللوحة، ظهر غدٍ الأحد الموافق 6 أغسطس 2017، فيما تقدم شخص واحد لشراء لوحة مكونة من حرفين و4 أرقام (ع ق 1111) بسعر 100 ألف جنيه، وستنتهي المزايدة على هذه اللوحة عصر غد الأحد، وفق ما يتبين من الرسم التالي:





وتقدم 4 أشخاص لشراء لوحة معدنية تحمل حروف وأرقام (ج ج 5555)، ووصل أعلى سعر حتى الآن إلى 155 ألف جنيه، وسينتهي المزاد على هذه اللوحة، مساء غد الأحد، فيما تقدم شخص واحد لشراء لوحة تحمل حروف وأرقام (ج ج ج 2222) بسعر 100 ألف جنيه. وتوضح الصورة التالية تفاصيل المزايدة على هاتين اللوحتين:

وتقدم شخص واحد لشراء لوحة تحمل حروف وأرقام (ووو 2222) بسعر 100 ألف جنيه. ومن المقرر انتهاء المزايدة على اللوحة منتصف ليل الاثنين الموافق 7 أغسطس، كما تقدم شخص واحد لشراء لوحة تحمل حروف وأرقام (أ س 5555)، لكن لا يتضح من الموقع الإلكتروني المخصص للمزايدات على اللوحات المعدنية السعر المعروض لشراء اللوحة أو موعد انتهاء المزايدة.