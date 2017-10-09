11 سفينة حاويات وبضائع في ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وفق بيانوأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، علاوة على 11 سفينة بالمخطاف الخارج

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وفق بيان

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، علاوة على 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت البيان إلى أنه غادر الميناء في الرابعة مساء أمس الأحد القطار رقم 2449، وفي العاشرة و النصف أيضا القطار رقم 2441، بحمولة إجمالية 2594 طن قمح، في حين غادر 77 سيارة بحمولة 3648 طن قمح.

وبحسب البيان، غادر فى الحادية عشر والنصف مساء أمس قطار بعدد 18 عربة سكة حديد محمل بـ36 حاوية من خام الرخام متجهة إلى منطقة شق الثعبان بحلوان.

وأضافت هيئة ميناء دمياط في البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169919 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29185 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 15970 طن يوريا، و 10420 طن فوسفات، و 600 طن رمل.

