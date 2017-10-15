11 سفينة حاويات وبضائع عامة تصل ميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 19 سفينة بالمخطاف الخارجي، فى انتظار إتمام

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 19 سفينة بالمخطاف الخارجي، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس السبت، القطار رقم 2470، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الأحد غادر القطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 2426 طنا من القمح، في حين غادر عدد ( 99 ) سيارة بحمولة 5144 طناً.

وفي نفس السياق وصل إلي الميناء عدد ( 2 ) قطار بحمولة إجمالية 1880 طنا كسر حجارة، لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173341 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22737 طن.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 12800 طن يوريا، و3000 طن فوسفات، و3300 طن رمل زجاجي، و 7950 طنا من الملح، وإعادة تصدير 3950 طنا من الذرة .

