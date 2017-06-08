11 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، في حين غادر الميناء 6 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 28 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، في حين غادر الميناء 6 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 28 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 148296 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 119168 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة ( 2610 ) طن قمح، فضلا عن ( 137 ) سيارة بحمولة ( 6893 ) طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 200 طن يوريا و 5050 طن فوسفات و 3500 طن علف بنجر.