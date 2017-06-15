11 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 3 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد ( 2 ) قطار بحمولة ( 2533 ) طن قمح، بالإضافة إلى عدد (171) سيارة بحمولة (8068) طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 108381 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110183 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7000 طن يوريا و 3500 طن فوسفات و 4400 طن علف بنجر و 3500 طن رمل و 1770 طن كوارتز.