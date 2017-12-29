11 سفينة إجمالي الحركة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتم

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .



وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3585 طن قمح، في حين غادر 98 سيارة نقل بحمولة 4969 طن قمح .



وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 76263 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52856 طنا.



يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و 15536 طن ملح و 4000 طن فوسفات و 475 طن دخان .