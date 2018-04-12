11 % زيادة فى اعداد الدارسين بمؤسسات القطاع الحكومى التدريبية

المال – خاص: أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2016/2017، التى تهدف إلى رصد أنواع التدريب بقصد تــــطوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات إضــافـية في مخــتلف&nbs



المال – خاص:



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2016/2017، التى تهدف إلى رصد أنواع التدريب بقصد تــــطوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات إضــافـية في مخــتلف التخصـصات .



أهم المؤشــرات :



أولا: المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص



بلغ اجمالى عـــدد المــؤسسـات التـى تـمـارس نشــاط التـدريـب 601 مؤسســة عــام 2016/2017 مقابــــل 613 مؤسسـة عام 2015/2016 وذلك بـانـخفـاض بــلــغ نسـبته 2٪.

تضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 114 مؤسسة يليها محــافظة القلــيوبية بعدد 42 مؤسسة.

1- القطاع الحكومي :



• 483 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومى (المنهجى / غيرالمنهجى) عــــام 2016/2017 مــــقابــل 485 مؤسـسة عـــام 2015/2016 بانخفــاض بــلغ نسـبته 0.4٪.

• احتلت محــافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات 104 مؤسسة، بنسبة 21.5 ٪ من اجمالى عدد المؤسسات .

• استحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 185 مؤسسة تدريبية بنسبة 38.3٪ من اجمالى عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجى / غير المنهجى).

2- القطاع الخاص :

• بلـغ اجمالى مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 118 مركزاً عام 2016/2017 مقابل 128 مركزاً عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 7.8٪.

احتلت محافظة أسيوط المرتبه الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد هذه المراكز باجمالى 14 مركز تدريب مهنى، بنسبة بلغت 11.9٪، بينــما كــــان نصيب كلا من محافظات الشــرقيه، الغربيه، البحيرة، والاقصر مـركزاً واحـداً مـن هـذه الـمراكز بنسبة 0.8٪ من إجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.



ثانياً: الدارسين بالمؤسسات التدريبية

بلغ إجمالى الدارسين بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى 76853 دارس عام 2016/2017، مقابل 69249 دارس عام 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 11٪.



بينما بلغ إجمـــــــالى الدارسين بمراكــــــز التدريب المهـنى بالقـطـــــــاع الخاص 8229 دارس عـام 2016/2017 مــقــابــل 8816 دارس عام 2015/2016 بانخفاض بلغت نسبته 6.7٪ (منهجى / غير منهجى).

ثالثاً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية



بلغ عدد خـــريجى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى 24502 خريج عـــام 2016/2017 مــقــابل 22219 خـــريـج عـــام 2015/2016 بزيـادة بلغــت نـسبتها 10.3٪.



بلغ عدد خريجى مراكز التــدريـب الــمهـنى بالـقطـاع الخاص 5697 خـريج عــام 2016/2017 مــقــابل 6694 خـريج بـمراكز التــدريـب الــمهنى عـام 2015/2016 بانـخـفاض بلغت نســبــته 14.9٪