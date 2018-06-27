11 جنيهًا ارتفاعًا فى الدواجن البرازيلية بمنافذ التموين

مصدر: صلاحيتها 3 أشهر.. وطرح 66 طنًا بالمجمعات الاستهلاكية محمد مجديطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، دواجن برازيلية مجمّدة مستوردة منتصف الشهر الحالي، بمنافذ شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، بأسعار 30 جنيهًا بدلًا من 19 للدجاجة وزن 1100 جرام، بزيادة 11 جنيهًا. وأ

مصدر: صلاحيتها 3 أشهر.. وطرح 66 طنًا بالمجمعات الاستهلاكية

محمد مجدي





طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، دواجن برازيلية مجمّدة مستوردة منتصف الشهر الحالي، بمنافذ شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، بأسعار 30 جنيهًا بدلًا من 19 للدجاجة وزن 1100 جرام، بزيادة 11 جنيهًا.

وأرجع مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريح لـ”المال”، الارتفاع إلى طول فترة الصلاحية، التي تصل إلى 3 أشهر، وتبلغ شهرًا واحدًا في الدواجن التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الكميات التي تعاقدت عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تزيد على 20 ألف طن، وزن 1100 جرام للدجاجة.

كما أوضح أن الدواجن التي طرحت بداية الأسبوع الحالي، تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستهلكين، وضخ أكثر من 100 كرتونة “20 دجاجة في الكرتونة”، بفروع المجمعات الاستهلاكية، بمعدل 660 طنًّا يوميًّا.

يُذكر أن إجمالي الأفرع التابعة لشركتي النيل والأهرام، تصل إلى 300 فرع على مستوى القاهرة الكبرى.

يُشار إلى أن وزارة التموين قامت، بداية العام الحالي، بطرح دواجن مستوردة من البرازيل، وفرنسا، وأوكرانيا، لتخفيف العبء على المستهلكين جراء ارتفاع أسعارها في الأسواق، بدأت طرحها بسعري 14 و15 جنيهًا في يناير الماضي، ثم ارتفعت إلى 18 و19 جنيهًا في الكيلو الواحد و1100 جرام، مارس الماضي.

تبلغ أسعار الدواجن البلدي في السوق المحلية بين 31 و45 جنيهًا، وكيلو الدواجن البيضاء بين 27 و37 جنيهًا، والدواجن البلدي المبردة 22 و36 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء المبردة إلى ما بين 20 و40 جنيهًا.