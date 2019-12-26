11 توصية لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

ناقش أكثر من (45) بحث علمي عرضت العديد من الأفكار والأطروحات فى مجالات التنمية المختلفة

خرج المؤتمر الدولى الـ 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، الذى نظمته الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، بـ 11 توصية في ضوء ما تم مناقشته خلال جلسات المؤتمر.

ناقش المؤتمر أكثر من 45 بحثا علميا عرضت العديد من الأفكار والأطروحات فى مجالات التنمية المختلفة.

وكشفت وزارة الإنتاج الحربى أن أهم توصيات المؤتمر تمثلت فى أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم في تنمية مهارات الخريجين بما يتناسب مع التطور الصناعى والتكنولوجى في الحاضر والمستقبل، وضرورة تطوير مناهج الكليات الهندسية والتكنولوجية وخاصة فى الجامعات الحكومية لمواكبة التطور في التكنولوجيات المتقدمة.

وشملت التوصيات التعاون مع علماء الرابطة في أبحاث تحلية المياه باستخدام تقنيات الخلايا الميكروبيولوجية، وكذا تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، وإدارة المشاريع، وإدارة العمليات والتخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء، والصناعات الالكترونية، والذكاء الاصطناعى، والصناعات الكيميائية.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بإنفاق ميزانية البحث العلمى بما يحقق عائد اقتصادى ويحقق هذا النموذج من ريادة الأعمال ناجحات هائلة فى الخارج ويساهم فى حل مشكلة البطالة، وكذلك الاهتمام بتطبيق التكنولوجيات الحديثة لترشيد استهلاك الطاقة فى المدن الذكية مثل استخدام إنترنت الأشياء وإضاءة LED .

وأكد القائمين على المؤتمر حرصهم على أن تكون هذه التوصيات قابلة للتنفيذ وتخدم الدولة فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك متابعة دورية لكافة الأفكار التي تم طرحها.

وأعلنت الوزارة اليوم عن اختتام فعاليات النسخة السادسة والأربعين من المؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والتى جاءت تحت عنوان “التنمية المستدامة في مصر – التطورات الابتكارية للغد” تحت رعاية رئيس الوزراء، والتي نظمتها لأول مرة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وذلك بمشاركة (20) باحثاً مصريًا بأمريكا وكندا، بهدف الاستفادة من خبراتهم في عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف محاور التنمية المستدامة.

وشهدت أعمال المؤتمر افتتاح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي فعاليات وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات وممثلى عدد من الوزارات.

وانعقدت علــى مدار أيام المؤتمــر الثلاث (في الفترة من 24-26 ديسمبر) 10 جلسات وحلقات نقاشية بحضور لفيف من العلماء والباحثين من مختلف الجامعات وممثلي أكاديمية البحث العلمي.

وناقشت الجلسات عدد من الموضوعات الهامة مثل (الثورة الصناعية الرابعة، التكنولوجيا الخضراء، تدوير المخلفات، المدن الذكية، الهندسة والتكنولوجيا، التجارة والأعمال، العلوم الأساسية والطبية والصحة العامة وغيرها من الموضوعات.