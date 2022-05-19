11 توصية لمؤتمر اتحاد المصارف العربية.. تعرف عليها

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مؤتمرا مصرفيا عربياً في القاهرة، خلال الفترة من 18-19 مايو 2022.

افتتح أعمال المؤتمر طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري، الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس الادارة اتحاد المصارف العربية ، محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية (ممثل المصارف المصرية)، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، وسام حسن فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من (700) مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي.

و تحدث في أعمال المؤتمرعلى مدار يومين 30 متحدثا فى 7 جلسات عمل.

وتم تكريم 3 قيادات مصرفية واقتصادية وهم الدكتور زياد فريز المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بجائزة محافظ العام 2021 عبد الوهاب الماجد نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويت بجائزة الشخصية المصرفية للعام 2021 الدكتور محمود محيي الدين بجائزة الرؤية القيادية لعام 2022.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات وهي: