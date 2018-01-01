11 تشريعا لضبط التعليم الجامعي في 2018

جهاد سالم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة طموحة لتطوير التعليم خلال العام الجاري، من خلال تهيئة البيئة التشريعة والقانونية بنحو 11 تشريعا منهم 7 تشريعات جديدة و4 تعديلات لقوانين قائمة.وتخطط التعليم العالي خلال 2018، الانتهاء من 7 قوانين جديدة وهي قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنب

جهاد سالم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة طموحة لتطوير التعليم خلال العام الجاري، من خلال تهيئة البيئة التشريعة والقانونية بنحو 11 تشريعا منهم 7 تشريعات جديدة و4 تعديلات لقوانين قائمة.

وتخطط التعليم العالي خلال 2018، الانتهاء من 7 قوانين جديدة وهي قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وكذلك قانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، إضافة إلى قانون المستشفيات الجامعية، وقانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون إنشاء هيئة تمويل البحوث، فضلا عن الانتهاء من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتعتزم التعليم العالي، خلال العام الجاري، الانتهاء من تعديل 4 قوانين وهي تعديل بعض أحكام قانون البعثات، وبعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمكافآت أعضاء هيئة التدريس.