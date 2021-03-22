«11 برجًا».. ضبط 3 موظفين تورطوا في بناء مجمع سكني على أرض زراعية بالجيزة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 موظفين في إحدى الوحدات المحلية في محافظة الجيزة بتهمة استغلال الوظيفة، والموافقة لأحد الأشخاص على بناء مجمع سكني من 11 برجًا يحتوي الواحد على 11 دورًا، على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

ترجع التفاصيل، إلى تأكيد معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن 3 من موظفي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، استغلوا موقعهم الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع شخص “متوفى”، وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لإنشاء مجمع سكني مكون من 11 برجًا سكنيًا.

وأضافت التحريات أن البرج الواحد عبارة عن جراج، أرضي، و11 دورًا سكنيًا، وذلك على أرض زراعية متخللات “داخل الحيز العمراني”، كائنة بمنطقة المنيب بالجيزة.

وقررت اللجنة التي ضمت الموظفين المشار اليهم، الموافقة على إصدار الترخيص غافلين عمدًا القرارات الصادرة بعدم إصدار تراخيص بناء بعدة مناطق، منها “المنطقة محل الفحص “، وكذا شروط التراخيص.

وأفادوا أن الأرض غير معنية بتلك الشروط -خلافًا للحقيقة- وترتب على ذلك اعتماد الموافقة، وإصدار رخصة البناء، وبناء صاحب الأرض 5 أبراج من الـ 11 برجًا المرخص بها، وأثبت ذلك تقرير الجهات المعنية.

وعقب تقنـين الإجـراءات وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.