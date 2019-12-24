11شركة ناشئة تخرجت من مسرعة الأعمال «flat6labs»

حصلت كل منها على تمويل 15 إلى 20 ألف دولار

انتهت مسرعة الأعمال flat6labs، التابعة لشركة سوارى فنشرز لرأسمال المخاطر منذ أيام من تخريج 11 شركة تكنولوجيا ناشئة جديدة، تعمل فى مجالات متنوعة منها أتمتة المنازل، والتكنولوجيا الصحية، والخدمات اللوجسيتية، والتجارة الإلكترونية، والاستشارات الإدارية، وتطوير مواقع الويب والتوظيف، وذلك ضمن دورة خريف 2019.

وتنظم flat6labs عرضين كل 6 شهور، تتضمن تخريج من 10 إلى 11 شركة ناشئة تستهدف عرض أفكار المطورين أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وتحصل كل شركة ناشئة على تمويل مبدئى يدور بين 15 إلى 20 ألف دولار، مقابل استحواذ سوارى على حصة أقلية.

وتقوم الشركات بتوظيف التمويل فى تغطية نفقاتها وتطوير تطبيقاتها الأساسية وتسويق مشروعها، وتتولى سوارى عبر مسرعة الأعمال خلال فترة احتضان الشركات الناشئة تقديم إرشادات ونصائح لرواد الأعمال لمدة 4 شهور فى مجالات الخدمات اللوجستية، والمسائل التقنية وطرق جذب عملاء، وتعيين موظفين، وتسويق أفكارهم استثمارياً.

كما تقدم flat6labs أيضاً خدمات الاستشارات القانونية إلى جانب مساحات للعمل، وامتيازات وخدمات بقيمة أكثر من 300 ألف دولار.

التقت “المال” 7 من رواد الأعمال المشاركين للتعرف على أفكار مشروعاتهم واحتياجاتهم التمويلية عن قرب .

قال هشام محمد، مؤسس شركة Aion innovations لحلول المنازل الذكية، إنها طورت حل تكنولوجى تحت اسم “Aion switch”، عبارة عن مفتاح كهربائى يحول الأجهزة المتصلة به إلى وحدات ذكية يتحكم فيها المستخدم عن بعد، عبر تطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة.

وأوضح أن الحل يستهدف ميكنة المنزل بالكامل خلال ساعة بأسعار تنافسية تقل %75 عن الشركات الأخرى، بدلا من مد أسلاك وكابلات وتطوير أنظمة، مع ضمان تقديم خدمة ما بعد البيع يومياً على مدار الساعة .

وأكد أن Aion تأسست منذ عامين تقريباً، وبدأت بيع منتجاتها بالأسواق وأطلقت فى بداية نشاطها نظام إلكترونى للتحكم، وكاميرات لمراقبة إشارات المرور فى الشوارع والميادين .

وأوضح محمد بركة، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة هوفو، أن “هوفو “ تطبيق ذكى على هواتف الآندرويد والآيفون، يستهدف توصيل العملاء والشركات بجميع أنواع سيارات النقل على مستوى الجمهورية، عبر أكثر من 3 آلاف سائق، لافتا إلى أن السيارة تصل إلى العميل خلال 20 دقيقة .

وأضاف أن شركته بدأت عملها منذ 9 شهور وتسعى للحصول على تمويلات لزيادة قاعدة عملائها وإطلاق تحديثات جديدة بالتطبيق، مبينا أن هوفو تقدم مزايا تنافسية، منها التأمين على البضائع المنقولة، مع إمكانية تتبع مسارها إلكترونيا.

وأشار إلى أن الشركة تمنح السائقين أيضا تأمين صحى شامل، وتقدم خصومات على قطع غيار السيارات والأعمال الميكانيكة عبر شراكات مع كيانات متخصصة، ويقبل تطبيق هوفو جميع أنواع المنقولات .

«shiphaly» تطبيق للتواصل بين المتسوقين والمسافرين محمود جمال

وتابع خالد العبد، رئيس شركة shiphaly ، أن التطبيق عبارة عن حلقة وصل بين المتسوقين والمسافرين من جميع أنحاء العالم الذين لديهم استعداد لشراء مستلزمات بعينها، والتوصيل إلى طرف آخر مقابل الحصول على مقابل مادى.

وذكر العبد أن المتسوق يودع أمواله فى محفظة مالية على التطبيق ليسهل التواصل مع المسافر، ويستهدف الأبلكشين أيضا مساعدة الشركات الناشئة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الشركة تأسست منذ شهرين، وحصلت على تمويل مبدئى من مسرعة الأعمال “flat6labs” التابعة لشركة سوارى فنشرز لرأسمال المخاطر، كما تتفاوض حاليا مع رجال أعمال صناديق رأسمال مخاطر أخرى ومستثمرين ملائكة للحصول على جولات تمويلية جديدة، من أجل تطوير التطبيق وزيادة عدد فريق العمل.

ولفتت نهى كمال، رئيس شركة fridge، إلى أن شركتها تمتلك تطبيق وموقع إلكترونى لأعمال توريدات المواد الغذائية للشركات والمطاعم والحضانات والمدارس، موضحة أن fridge تستهدف مساعدة مدارء المشتريات فى أداء مهامهم .

وتابعت أن الشركة بدأت عملها منذ 18 شهراً، وحصلت على أول جولة تمويلية من flat6labs وتبحث عن دورة جديدة، وتقوم بأعمال التوريدات بأسعار الجملة، ولديها أماكن لتخزين الأوردارات.

وقالت إن fridge لديها تعاقدات مع 13 شركة، وحققت مبيعات خلال المرحلة الماضية تجاوزت المليون جنيه عبر تنفيذ 160 طلباً.

«كيوروتريب» منصة لخدمات السياحة العلاجية تضم 25 طبيباً

ولفت أحمد عساكر، مؤسس ورئيس شركة كيوروتريب، إلى أن الأخير تطبيق أونلاين لطلب خدمات السياحة العلاجية من خلال توصيل المرضى من جميع أنحاء العالم بأفضل الأطباء المصريين، موضحا أن المريض يحصل على استشارة طيبة بالمجان كمرحلة أولى قبل إجراء أى كشوف أو فحوصات .

وأوضح أن منصة كيوروتريب انطلقت منذ عام، وخطط للتركيز على العمليات الطبية خارج منظومة التأمين الصحى داخل مصر وخارجها، مثل عمليات التجميل والأسنان وزراعة الشعر والليزك (تصحيح الإبصار) من خلال 25 طبيباً.

وأضاف أن شركته تلقت طلبات علاج من 115 إلى 120 مريضاً حتى الآن، من أكثر من 8 دول أغلبها من مصريين مغتربين، وأماكن نائية بعيدة عن القاهرة، وسجلت مبيعات تجاوزت 600 ألف جنيه، وعقدت شراكة فى دولتى هولندا والسعودية للوصول لأكبر عدد من المرضى، وتوفير خدمات علاجية واستشفائية لهم.

ولفت إلى أن فكرة المنصة بدأت برأسمال 60 ألف جنيه، ثم حصلت على تمويل من flat6labs مقابل الاستحواذ على حصة، وتسعى لجلب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح كريم صابر، مؤسس شركة Axon، أنها تمتلك منصة طبية بدأت عملها فى يناير 2019 تقدم خصومات تصل لأكثر من 80 % لعدد 1300 مستشفى ومركز طبى ومعامل تحاليل وأشعة، ولديها تواجد فى 10 محافظات.

وأضاف أن Axon تحقق نمواً شهرياً بنسبة تصل إلى 40 %، وتستهدف خلال العام المقبل التوسع فى مدن الصعيد والبحر الأحمر .

وأشارت آية الجبالى، مؤسس ورئيس شركة تلانتس أرينا، إلى أنها طورت منصة إلكترونية تستهدف مساعدة الشركات على تعيين كوادر مؤهلة من مبرمجين ومطورين، بما يتفق مع أحجامها وسياساتها خلال أسبوعين، بدلا من 3 شهور.

وكشفت أن الشركة ساهمت فى تعيين 25 مبرمجاً داخل 60 شركة حتى الآن، وحققت أرباحا بلغت 50 ألف دولار، وتبحث عن تمويل للتوسع الخارجى.