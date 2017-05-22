109 ملايين جنيه انخفاضًا فى مصروفات غرب الدلتا

عمر سالم

قال مصدر مسئول فى شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن إجمالى المصروفات الخاصة بالشركة خلال العام المالى المقبل تصل 15.208 مليار جنيه بانخفاض 109 ملايين جنيه، عن العام المالى الجارى.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ «المال»، أن إجمالى تكلفة الوقود يصل 11.368 مليار جنيه، فيما يصل الخامات، وقطع الغيار 569 مليون جنيه، فيما يصل الأجور إلى 962 مليون جنيه، والمصروفات 2.275 مليار جنيه، وأخيرًا يصل الأعباء إلى 32 مليون جنيه، بإجمالى 15.208 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المصروفات خلال العام الجارى تصل 15.317 مليار جنيه، وإجمالى تكلفة الوقود يصل 12.215 مليار جنيه، فيما يصل الخامات وقطع الغيار 337 مليون جنيه، فيما تصل الأجور إلى 886 مليون جنيه، والمصروفات 1.746 مليار جنيه، وأخيرًا تصل الأعباء إلى 132 مليون جنيه، بإجمالى 15.317 مليار جنيه.

وأوضح أن استثمارات شركة غرب الدلتا تدبيرها عن طريق الموارد الذاتية الخاصة بالشركة، دون اللجوء للاقتراض، ومن المرتقب أن تحقق الشركة أرباحًا، لا سيما مع زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة، نهاية العام المالى الجارى.

ونشرت «المال» منذ أيام، أن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، تعتزم ضخ 462 مليون جنيه، استثمارات خلال العام المالى المقبل 2017 /2018، مقارنة بـ 530 مليونًا خلال العام المالى الجارى.

فى ذات السياق، قال محمد أبو سنة، رئيس شركة غرب الدلتا للإنتاج، فى تصريحات لـ«المال»، إن هناك عملية إحلال وتجديد لمحطة كهرباء سيدى كرير بقدرة 650 ميجا وات، بتكلفة مالية تصل إلى 62 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك عملية إحلال وتجديد لمحطة كهرباء أبوقير، بتكلفة مالية تصل إلى 16 مليون جنيه، عبر توريد وتركيب طلمبة تبريد رئيسية، ومستلزماتها للوحدة الخامسة، ووصلت نسبة التنفيذ 74 %، كما وردت وركبت علب المسخن الغازى للوحدات، 3 و4 وتنفيذ نحو 100%.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 ﻣﺤﻄﺎﺕ، ﺃﺑﻮﻗﻴﺮ، وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، وﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، ‏وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، وﻛﺮﻣﻮﺯ، وتقع ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ فى ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 5000 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 14 %، ﻣﻦ إجمالى ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.