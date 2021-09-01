بهدف يتيم.. منتخب مصر يهزم أنجولا ويفتتح مشوار العبور للمونديال (صور)

هزم منتخب مصر مساء الأربعاء، منتخب أنجولا بهدف نظيف ووحيد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى فى بداية مشواره بمنافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي يقام في قطر 2022.

وجاء الهدف الأول بأقدام محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 4 بعد عرقلة أحمد فتوح من مدافع أنجولا.

وبهدف نظيف، انتهى الشوط الأول الذي حاولت أنجولا خلاله تهديد مرمى منتخب مصر أكثر من مرة دون ترجمة في الشباك.

والتصفيات تضم 10 مجموعات، يتأهل كل بطل مجموعة إلى مرحلة حاسمة تضم مباراة فاصلة ذهاباً وإياباً لإعلان الـ5 المتأهلين في النهاية، وتضم مجموعة مصر منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

أعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن تشكيل مباراة أنجولا، وجاء كالتالى: محمد الشناوى وأحمد فتوح وأحمد حجازي، محمود الونش، باهر المحمدي، طارق حامد، عمرو السولية، سيد زيزو، محمد افشة، حسين الشحات ومحمد شريف.

ولم يشارك محمد صلاح أو محمد النني في المبارارة، رغم أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وضعهما على قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب؛ استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وشملت القائمة 27 لاعبًا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني؛ تحسبًا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الإحترازية المفروضة في إنجلترا.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا ومهامادو كيتا كحكم رابع، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

وسبق أن تقابل المنتخبان 5 مرات، بواقع 4 مواجهات رسمية ومباراة ودية وحيدة، وفاز منتخب مصر فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى مباراتين.