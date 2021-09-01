رياضة

بهدف يتيم.. منتخب مصر يهزم أنجولا ويفتتح مشوار العبور للمونديال (صور)

بأقدام محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء
المال - خاص 10:51 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 10:51 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

هزم منتخب مصر مساء الأربعاء، منتخب  أنجولا بهدف نظيف ووحيد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى فى بداية مشواره بمنافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي يقام في قطر 2022.

وجاء الهدف الأول بأقدام محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 4 بعد عرقلة أحمد فتوح من مدافع أنجولا.

وبهدف نظيف، انتهى الشوط الأول الذي حاولت أنجولا خلاله تهديد مرمى منتخب مصر أكثر من مرة دون ترجمة في الشباك.

اقرأ أيضا  رسميًا.. الزمالك يُعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد حتى 2024

والتصفيات تضم 10 مجموعات، يتأهل كل بطل مجموعة إلى مرحلة حاسمة تضم مباراة فاصلة ذهاباً وإياباً لإعلان الـ5 المتأهلين في النهاية، وتضم مجموعة مصر منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

أعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن تشكيل مباراة أنجولا، وجاء كالتالى: محمد الشناوى وأحمد فتوح وأحمد حجازي، محمود الونش، باهر المحمدي، طارق حامد، عمرو السولية، سيد زيزو، محمد افشة، حسين الشحات ومحمد شريف.

ولم يشارك محمد صلاح أو محمد النني في المبارارة، رغم أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وضعهما على قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب؛ استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

اقرأ أيضا  «عاد إلى مسرح الأحلام».. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

وشملت القائمة 27 لاعبًا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني؛ تحسبًا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الإحترازية المفروضة في إنجلترا.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا ومهامادو كيتا كحكم رابع، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

وسبق أن تقابل المنتخبان 5 مرات، بواقع 4 مواجهات رسمية ومباراة ودية وحيدة، وفاز منتخب مصر فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى مباراتين.

اقرأ أيضا  مدبولي يفتتح بطولة العالم لدراجات المضمار ويتمنى خروجها بشكل يليق بسمعة مصر (فيديو)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مدبولي يفتتح بطولة العالم لدراجات المضمار ويتمنى خروجها بشكل يليق بسمعة مصر (فيديو)

صفية حمدي 8:56 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

من الأربعاء.. أون سبورت تبث مباريات مصر في تصفيات المونديال حصريا ومجانا (فيديو)

المال - خاص 9:39 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

رسميًا.. الزمالك يُعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد حتى 2024

إسلام مصطفى 5:02 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

اتحاد الكرة يعلن تأجيل مراسم قرعة الدوري 2021/ 2022 لأجل غير مسمى

إسلام مصطفى 3:53 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

بعد عقوبة شيكابالا.. اتحاد الكرة: نقف على مسافة واحدة من الجميع

إسلام مصطفى 12:24 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

الزمالك يرفض قرار اتحاد الكرة بإيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه

المال - خاص 9:01 م, الأحد, 29 أغسطس 21