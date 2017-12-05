107 ملايين جنيه الحصيلة الجمركية للسيارات بالسويس في نوفمبر

بواقع 949 سيارة خلال الشهر الماضى أحمد عوض قال هشام السويسي، مدير الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، إن حجم الحصيلة الجمركية للسيارات خلال الشهر الماضي بلغ 107 ملايين و34 ألفا و939 جنيها، موضحًا أن إجمالي عدد السيارات التي تم الإفراج عنها بشكل نهائى 949 سيارة، بقيمة استيرادية 196 مليونا و432 أل



بواقع 949 سيارة خلال الشهر الماضى

أحمد عوض

قال هشام السويسي، مدير الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، إن حجم الحصيلة الجمركية للسيارات خلال الشهر الماضي بلغ 107 ملايين و34 ألفا و939 جنيها، موضحًا أن إجمالي عدد السيارات التي تم الإفراج عنها بشكل نهائى 949 سيارة، بقيمة استيرادية 196 مليونا و432 ألفا و955 جنيها.

وأوضح لـ”المال”، أن حجم الحصيلة الجمركية للسيارات يشهد نموًا عبر منفذ جمرك السويس، بفضل زيادة معدل واردات السيارات “البيك – أب” من دول الخليج، متوقعًا أن ترتفع الحصيلة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات مصلحة الجمارك؛ أفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس خلال نوفمبر الماضي، عن 709 سيارات فئة “البيك – أب”، و240 سيارة ركوب.

ويوضح الجدول التالى، إحصائيات الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس خلال نوفمبر:



عدد السيارات القيمة اﻷستيرادية الحصيلة الجمركية 949 196.432.955 107.034.939