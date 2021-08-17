في مباراتين مثيرتين.. الأهلي يتعادل والزمالك يفوز ويتمسك بصدارة الدوري

رفع الزمالك رصيده إلى 73 نقطة والأهلي إلى 69 بفارق 4 نقاط قبل 3 جولات من النهاية

انتهت مباراة الأهلي مع طلائع الجيش مساء الثلاثاء بالتعادل السلبي، بينما حقق نادي الزمالك فوزا غاليا بهدف إلى لا شيء على حساب وادي داجلة، بمباراتين مثيرتين في إطار مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسبق الأهلي بـ 4 نقاط قبل 3 جولات من النهاية

وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 73 نقطة ويتمسك بصدارة الدوري بينما تراجع الأهلي البطل التقليدي للبطولة بهذا التعادل قليلا عن الحفاظ على الدوري هذا العام، بعد وصل رصيد الأحمر إلى إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأبيض، قبل 3 جولات من النهاية.

وبحسب موقع النادي الأهلي ، انطلقت المباراة قوية وحماسية وبرغبة ملحة من الأهلي لحسم الأمور مبكرًا بهجومات مستمرة

وأضاف أنه “في الدقيقة 31 لاحت للأهلي فرصة أخرى لهز الشباك من الضربة الحرة المباشرة التي نفذها علي معلول بدقة على رأس حمدي فتحي، الذي ارتقى فوق الجميع ولعب الكرة برأسه قوية لكنها مرت فوق العارضة”.

فرصة حمدي فتحي فتحت شهية الأهلي بحسب موقعه “فواصل محاولاته الهجومية بقوة لينجح ياسر إبراهيم في التسجيل برأسه من العرضية التى لعبها حسين الشحات”

و”لكن مدافع الطلائع تدخل وأخرج الكرة بعد تجاوزها خط المرمى، لتتوقف المباراة ويلجأ الحكم لحكم الفيديو الذي أكد عدم تجاوز الكرة خط المرمى، رغم أن العين المجردة تؤكد أن الكرة تخطت خط المرمى”، بحسب موقع الأهلي .

وانتهت المباراة بتعادل دون أهداف مع طلائع الجيش في المباراة، التي جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس.

فوز غال للقلعة البيضاء

بينما حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي.

وارتفع رصيد الأبيض إلى ٧٣ نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بهم المركز قبل الأخير.

بدأ الزمالك بحسب موقعه الإلكتروني المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي ومروان حمدي.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الزمالك هجومه لتسجيل هدف التقدم، ويسدد بن شرقي تسديدة قوية في الدقيقة ٤٧ تصطدم بالعارضة.

وفي الدقيقة ٥٨ يحرز مروان حمدي هدف التقدم للأبيض من رأسية متقنة بعدما تلقى عرضية متقنة من زيزو.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بسيف الدين الجزيري ويوسف أوباما بدلا من مروان حمدي وشيكابالا.

وفي الدقيقة ٧٨ يدفع الجهاز الفني للأبيض بإسلام جابر وحمزة المثلوثي بدلا من إمام عاشور وحازم إمام، وفي الدقيقة ٨٥ يهدر سيف الدين الجزيري فرصة محققة للتسجيل من انفراد بالمرمى.

ويحصل سيف الدين الجزيري على بطاقة صفراء للخشونة، ويسعى الأبيض للتعزيز في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك.