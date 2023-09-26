106 وزراء مالية ورؤساء مصارف مركزية يشاركون فى الاجتماع الثامن لبنك الاستثمار الأسيوى

يشارك 3 آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا فى الاجتماع السنوي الثامن للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية “AIIB”، بينهم 106وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، ما يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة.

وتستضيف مصر الاجتماع السنوي الثامن للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية “AIIB” بمدينة شرم الشيخ يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر 2023، المعقود لأول مرة بأفريقيا.

ويعد عقد الاجتماع الثامن للبنك بمصر استفادة من خبرات وقدرات البنك الأسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الألوية الوطنية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل.

ويتضمن الحدث معرضًا للشركات المصرية والأجنبية، وتشارك شركة مصر للتأمين بالمعرض، باعتبارها أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصرية التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجاءت مشاركة “مصر للتأمين” بالمعرض، لحرصها على توفير التغطيات التأمينية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني وتقديم الحماية التأمينية للمشروعات الوطنية والمساهمة في الاستثمارات المختلفة والمتنوعة من تغطيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المشاريع ويحقق التنمية المستدامة.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة مصر للتأمين تسعى دائمًا للتطوير والتحديث، وفق إستراتيجية طموح لتحديث الخدمات التأمينية، عبر اتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء لتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي والوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء والعمل على تقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة، وإيجاد طرق تسويقية سريعة وفتح قنوات اتصال متعددة مع العملاء، وتيسير العملية التأمينية بأسرع وأبسط الإجراءات وصولًا لتحقيق الشمول التأميني.