عقـــارات

105 ملايين جنيه حصيلة متوقعة من بيع أراضي في مدينة الشيخ زايد

بآلية التخصيص الفوري
محمود زكي 5:00 م, السبت, 6 فبراير 21 5:00 م, السبت, 6 فبراير 21

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تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 105 ملايين جنيه من بيع قطعة أراضي  خدمية بمدينة الشيخ زايد، بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية، إن القطعة الأولى تقع في منطقة مركز الحى العاشر في مدينة الشيخ زايد بنشاط مقترح تجاري على مساحة 649 مترًا مربعًا، بسعر متر سجل 44495 جنيهًا، على ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض. 

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وأوضحت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 أعوام من تاريخ استلام قطعة على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

وأكدت أن القطعة الثانية تقع بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى  بنشاط طبي على مساحة 2504 أمتار مربعة، بسعر متر سجل حوالي 19430 جنيهًا، وحددت النسبة البنائية، ولا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض. 

وحددت الهيئة الارتفاع، أرضي ودورين متكررين على أن تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض. 

ولفتت المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن القطعة الثالثة تقع بمنطقة الحى الثالث المجاورة الثالثة – نشاط حضانة على مساحة 1789 مترًا مربعًا، وبلغ سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 15870 جنيهًا.

وأشارت إلى أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة الأرض، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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