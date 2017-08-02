اقتصاد وأسواق

105 % ارتفاعًا في الألومنيوم والزجاج خلال عام

رضوى عبدالرازقتعد أسعار خامات الألومنيوم والزجاج ضمن الخامات الأكثر تأثرا وتسجيلا لأعلى معدلات الزيادة السعرية منذ ارتفاع الدولار.   وشهدت أسعار تلك الخامات خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بيونيو وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسك
2 أغسطس، 2017 2 أغسطس، 2017

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رضوى عبدالرازق

تعد أسعار خامات الألومنيوم والزجاج ضمن الخامات الأكثر تأثرا وتسجيلا لأعلى معدلات الزيادة السعرية منذ ارتفاع الدولار.
 
وشهدت أسعار تلك الخامات خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بيونيو وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان تغيرات طفيفية بالقياس إلى الطفرات السعرية مقارنة بيوليو 2016 لبعض الخامات، فالبنسبة للألمونيوم تراوحت الزيادات السعرية خلال يوليو مقارنة بيونيو بين 3.5 إلى 3.6% وبالمقارنة بالشهر ذاته خلال العام الماضى، فتتراوح الزيادات بين 102 و 105%.

وفيما يلى جدول بأسعار الألمونيوم وتغيراتها:

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

فضى مؤكسد

طن

62150

64410

31350

3.6%

105.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملون

طن

64410

66670

33000

3.5%

102 %

 

 

فيما سجلت اسعار الزجاج ارتفاعات تراوحت بين 4.4 الى 4.8% ف يوليو الماضى مقارنة بيونيو وبلغ الارتفاع فى السعر مقارنة بيوليو 2016 الى 113.6 %


وفيما يلى جدول باسعار الزجاج وبدائله والتغيرات .


الزجاج

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

شفاف 4مم  

م2

90

94

44

4.4%

113.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شفاف 6مم  

م2

124

130

77

4.8%

68.8 %

 


بدائل الزجاج 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

بولى كاربونيت مصمت كريستال

م2

153

154.5

134.2

0.9%

15.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفرغ 6مم خام المانى

م2

102

116.99

61.4

14.7%

90.5 %

 

 

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