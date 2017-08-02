105 % ارتفاعًا في الألومنيوم والزجاج خلال عام

رضوى عبدالرازق
تعد أسعار خامات الألومنيوم والزجاج ضمن الخامات الأكثر تأثرا وتسجيلا لأعلى معدلات الزيادة السعرية منذ ارتفاع الدولار.
وشهدت أسعار تلك الخامات خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بيونيو وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان تغيرات طفيفية بالقياس إلى الطفرات السعرية مقارنة بيوليو 2016 لبعض الخامات، فالبنسبة للألمونيوم تراوحت الزيادات السعرية خلال يوليو مقارنة بيونيو بين 3.5 إلى 3.6% وبالمقارنة بالشهر ذاته خلال العام الماضى، فتتراوح الزيادات بين 102 و 105%.
وفيما يلى جدول بأسعار الألمونيوم وتغيراتها:
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
فضى مؤكسد
طن
62150
64410
31350
3.6%
105.5%
ملون
طن
64410
66670
33000
3.5%
102 %
فيما سجلت اسعار الزجاج ارتفاعات تراوحت بين 4.4 الى 4.8% ف يوليو الماضى مقارنة بيونيو وبلغ الارتفاع فى السعر مقارنة بيوليو 2016 الى 113.6 %
وفيما يلى جدول باسعار الزجاج وبدائله والتغيرات .
الزجاج
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
شفاف 4مم
م2
90
94
44
4.4%
113.6%
شفاف 6مم
م2
124
130
77
4.8%
68.8 %
بدائل الزجاج
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
بولى كاربونيت مصمت كريستال
م2
153
154.5
134.2
0.9%
15.1%
مفرغ 6مم خام المانى
م2
102
116.99
61.4
14.7%
90.5 %