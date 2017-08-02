105 % ارتفاعًا في الألومنيوم والزجاج خلال عام

رضوى عبدالرازقتعد أسعار خامات الألومنيوم والزجاج ضمن الخامات الأكثر تأثرا وتسجيلا لأعلى معدلات الزيادة السعرية منذ ارتفاع الدولار. وشهدت أسعار تلك الخامات خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بيونيو وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسك

رضوى عبدالرازق

تعد أسعار خامات الألومنيوم والزجاج ضمن الخامات الأكثر تأثرا وتسجيلا لأعلى معدلات الزيادة السعرية منذ ارتفاع الدولار.



وشهدت أسعار تلك الخامات خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بيونيو وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان تغيرات طفيفية بالقياس إلى الطفرات السعرية مقارنة بيوليو 2016 لبعض الخامات، فالبنسبة للألمونيوم تراوحت الزيادات السعرية خلال يوليو مقارنة بيونيو بين 3.5 إلى 3.6% وبالمقارنة بالشهر ذاته خلال العام الماضى، فتتراوح الزيادات بين 102 و 105%.

وفيما يلى جدول بأسعار الألمونيوم وتغيراتها:





النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى فضى مؤكسد طن 62150 64410 31350 3.6% 105.5% ملون طن 64410 66670 33000 3.5% 102 %

فيما سجلت اسعار الزجاج ارتفاعات تراوحت بين 4.4 الى 4.8% ف يوليو الماضى مقارنة بيونيو وبلغ الارتفاع فى السعر مقارنة بيوليو 2016 الى 113.6 %





وفيما يلى جدول باسعار الزجاج وبدائله والتغيرات .





الزجاج

النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى شفاف 4مم م2 90 94 44 4.4% 113.6% شفاف 6مم م2 124 130 77 4.8% 68.8 %



بدائل الزجاج