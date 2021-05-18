استثمار

1015 جمعية يشاركون في جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

تجت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي
مدحت إسماعيل 12:07 ص, الأربعاء, 19 مايو 21 12:07 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

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أعلنت جمعية التطوير والتنمية أن عدد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بمسابقة جائزة “التميز” لمنظمات المجتمع المدني 2020 قد بلغ 1015 جمعية وذلك في النسخة الخامسة من المسابقة والتي تُقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك بهدف تطوير مستوى الجمعيات الأهلية والارتقاء بقدرات مؤسسات المجتمع المدني بهدف القاء الضوء علي دورها في حل المشكلات المجتمعية ودفع جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

شهدت أعداد الجمعيات المتقدمة للمشاركة بالمسابقة هذا العام تزايداً ملحوظاً، حيث تم فتح باب التقديم بدء من يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى الخميس ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠، وبلغ عدد الجمعيات المتقدمة 1015 جمعية أهلية، بينما بلغ عدد الجمعيات التي قامت باستكمال أوراق ملف المسابقة 299 جمعية ، وقد قامت اللجنة الداخلية للمسابقة باختيار 34 جمعية لتصعد للدور قبل النهائي للمسابقة

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أعرب محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية عن سعادته بارتفاع عدد الجمعيات المشاركة هذا العام قائلاً ” سعداء بالإقبال على المشاركة حيث ارتفعت نسبة المشاركة عن الدورة السابقة بنسبة كبيرة ، حيث ستشهد التصفيات النهائية للمسابقة هذا العام منافسة شديدة وذلك في ضوء المشاريع المقدمة، والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للفئات الأكثر استحقاقاً، فضلاً عن إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية التي نواجها”.

وقال إن المشروعات المقدمة من الجمعيات المشاركة في المسابقة في دورتها الجديدة هذا العام اتسمت بالابتكار والإبداع حيث شملت مشاريع يمكن تطبيقها على مستوى القري والمحافظات لتحسين آداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر استحقاقاً للارتقاء بالمجتمع المصري.”

وجدير بالذكر ان جمعية التطوير و التنمية حرصت على الاستمرار في تنظيم وتنسيق المسابقة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك عن طريق تطوير موقع و تطبيقات تكنولوجية متطورة تمكن الجمعيات المتقدمة للجائزة من تقديم المستندات.

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و كذلك المشروعات عن طريق التطبيق الخاص بالتقديم عبر شبكة الانترنت كما تجري عمليات التحكيم كلها عبر خاصية فيديو كونفرانس .

و ياتي ذلك إيماناً منا بأهمية تطوير مستوى الجمعيات الأهلية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ظل تنامي دورها في دفع جهود الدولة لتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتحقيق التنمية المستدامة”.

كانت جمعية التطوير والتنمية قد أطلقت جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في عام 2016 وهي الجائزة السنوية الأولى من نوعها في مصر، ويتم الإعلان عن الجمعيات الفائزة خلال حفل كبير برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.

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تجدر الإشارة الي أن جمعية التطوير والتنمية تأسست عام 1998 بهدف تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية، ولديها مجموعة كبيرة من البرامج التي تخدم قطاع الجمعيات الأهلية في مصر.

كما ساهمت الجمعية في تقديم الكثير من المشروعات والبرامج في مجال تطوير التعليم ورفع كفاءة الجهاز الإداري بكل من القطاعين العام والخاص، إلى جانب البرامج المتخصصة في ثقل مهارات الشباب حديثي التخرج.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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