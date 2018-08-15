101.5 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجارى بالشروق

■ رئيس الجهاز: 45 مليونًا حصيلة بيع 9 محال بالمدينة محمود زكي: نجح جهاز مدينة الشروق فى بيع 9 محال تجارية خلال مزاد علنى وسجل أعلى سعر للمتر التجارى 101.5 ألف جنيه، وبلغت حصيلة بيع تلك المحال حوالى 45 مليونًا.قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، إنه تم طرح 16 محلا تجاريا بمس

■ رئيس الجهاز: 45 مليونًا حصيلة بيع 9 محال بالمدينة



محمود زكي:



نجح جهاز مدينة الشروق فى بيع 9 محال تجارية خلال مزاد علنى وسجل أعلى سعر للمتر التجارى 101.5 ألف جنيه، وبلغت حصيلة بيع تلك المحال حوالى 45 مليونًا.

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، إنه تم طرح 16 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين 13 و68 مترا مربعا، نجح الجهاز فى بيع 9 محال منها، مشيرًا إلى أن أقل سعر للمتر بلغ 45.1 ألف جنيه.

وأضاف فى تصريحاته لـ«المال«، أن الأماكن التى طرح بها المزاد تقع فى مناطق إسكان الشباب والمستقبل، والحيين الثانى والسابع ومشروع دار مصر، مشيرًا إلى أن تلك المحال سيقام عليها عدد من الأنشطة التجارية المختلفة.

وأوضح الشربينى أن أسعار المتر التجارى، ارتفعت بنسبة %80، مقارنة بآخر مزاد تم إجراؤه من جانب جهاز المدينة منذ 4 أشهر، وسجل أعلى سعر خلاله حوالى 56 ألف جنيه.

وقال إن الأرتفاع فى أسعار المتر، ترجع إلى زيادة حجم الطلب على المدينة بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية التى يقوم بها الجهاز والسكنية الجديدة المتمثلة فى دار مصر وسكن مصر.

وأضاف أن الجهاز يقوم بتنفيذ 144 عمارة ضمن مشروع سكن مصر وذلك من خلال طرحها على 11 مناقصة، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه.

وتقع مدينة الشروق فى محافظة القاهرة وتعد من مدن الجيل الثالث وتم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (326) لعام 1995، وتبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 9.2 ألف فدان، من 11.9 ألف فدان مساحة إجمالية.