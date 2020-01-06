1005 قضية في يوم.. «التموين» تتحفظ على 2 طن تبغ سجائر مجهولة المصدر (صور)

كشفت شرطة التموين بالقاهرة عن مخزن سجائر بدون ترخيص بمنطقة الأزبكية -اليوم الإثنين- لحيازته أكثر من 2 طن تبغ سجائر مجهولة المصدر، وذلك ضمن 1005 قضية تموينية ضبطتها في يوم، في إطار الحملات التي توجهها على الأسواق وتشديد الرقابة ومكافحة صور الغش التجاري.

وتسلط “المال” الضوء على تفاصيل القضية الأولى، وأبرز 4 أخريات ضبطتهم إدارة شرطة التموين.

مخزن تبغ سجائر بالأزبكية

تعود الواقعة، لتمكن وحدة مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن تبغ سجائر بمنطقة الأزبكية -مقيم بالزيتون- لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات السجائر والتبغ مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 2,050 طن “تبغ سجائر”، 5000 عبوة مضغ، 30000 فلتر سجائر، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

2.4 طن مشتقات لحوم فاسدة

في سياق متصل، ألقت شرطة التموين بالقليوبية القبض على المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمركز الخانكة، لحيازته 2,425 طن مقطعات دواجن، مفروم لحوم، سجق، كلاوى، مقطعات كبدة، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية.

وضبطت المدير المسئول عن إدارة شركة لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، بالخانكة لحيازته 25 طن تين مجفف، معبأة داخل شكائر من مرتجعات الأسواق بموسم شهر رمضان الماضي، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم مطابقتها لمواصفات الصحة الغذائية، تمهيداً لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات، لطرحها للبيع بالأسواق خلال رمضان المقبل.

36 طن عسل وأعلاف غير صالحة

وفي البحيرة، ضبطت المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بدمنهور، لحيازته 16,540 طن عسل نحل، من مرتجعات الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمى معبأة داخل براميل.

وذلك تمهيداً لإعادة تدويرها واستخلاص الشوائب منها، وتعبئتها مرة أخرى داخل عبوات جديدة كمنتج نهائى بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبالإسكندرية ألقت القبض على مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، بالعامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 20,980 طن أعلاف حيوانية، منتج نهائى معبأة داخل شكائر مدون عليها بيانات بأسماء شركات وهمية، مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، لغش مربى الثروة الحيوانية والداجنة.

واتخذت الإجراءات القانونية في كل واقعة، مع العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.