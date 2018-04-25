1000- 3000 جنيه ارتفاعًا فى أسعار سيارات جاك

أحمد شوقىأرسلت المجموعة العربية للتجارة "القصراوى وكيل جاك أسعار سيارات العلامة الصينية بكل فئاتها بما يتراوح بين 1000 و3000 آلاف جنيه.ووفق القائمة السعرية المرسلة إلى شبكة الموزعين؛ فإن الأسعار قد ارتفعت بواقع 2000 جنيه لجاك S2 بفئتيها؛ لتصل الأولى إلى 221 ألف جنيه والثانية إلى 235 ألفا.أما

أحمد شوقى

أرسلت المجموعة العربية للتجارة “القصراوى وكيل جاك أسعار سيارات العلامة الصينية بكل فئاتها بما يتراوح بين 1000 و3000 آلاف جنيه.

ووفق القائمة السعرية المرسلة إلى شبكة الموزعين؛ فإن الأسعار قد ارتفعت بواقع 2000 جنيه لجاك S2 بفئتيها؛ لتصل الأولى إلى 221 ألف جنيه والثانية إلى 235 ألفا.

أما جاك S3 فارتفعت بواقع 1000 جنيه للفئة الأولى ليصل سعرها النهائى إلى 250 ألفا و2000 جنيه للفئة الثانية التى وصلت إلى 266 ألف جنيه، فيما ارتفعت الفئة الأعلى من جاك S3 بقيمة 3000 جنيه ليصل سعرها النهائى إلى 287 ألف جنيه.

ووفق التعليمات المرسلة اليوم إلى شبكة الموزعين فإن العمل بأسعار جاك الجديدة سيبدأ اعتبارًا من اليوم، وتسرى على الدفعات الجديدة والمخزون المتراكم لدى شبكة الموزعين والتجار؛ إلى حين إشعار آخر من وكيل العلامة الصينية.