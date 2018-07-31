1000- 2000 جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات شيري

أحمد شوقيرفعت شركة جي بي أوتو غبور أسعار سيارات العلامة الصينية شيري بما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه؛ ليبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم.ووفق هذه الزيادة فإن أسعار شيري تيجو سجلت 248 ألف جنيه، مقابل 247 ألفًا سابقًا، بزيادة 1000 جنيه، بنسبة ارتفاع 0.4%.أما

أحمد شوقي





رفعت شركة جي بي أوتو غبور أسعار سيارات العلامة الصينية شيري بما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه؛ ليبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم.

ووفق هذه الزيادة فإن أسعار شيري تيجو سجلت 248 ألف جنيه، مقابل 247 ألفًا سابقًا، بزيادة 1000 جنيه، بنسبة ارتفاع 0.4%.

أما شيري إنفي فقد ارتفعت إلى 172 ألف جنيه لموديل 2019، مقابل 170 ألف جنيه لموديل 2018؛ بزيادة 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع تقارب 1.2%.

وبحسب مصدر بشركة جي بي أوتو فإن شير إنفي 2018 ليست متواجدة بكل الفروع، موضحًا أن الفترة اللازمة لتسلّم السيارة تصل لنحو أسبوعين، والأمر يتوقف على الطاقة الإنتاجية للمصنع والكميات التي سيتم ضخها مع بداية أغسطس المقبل.