1000- 2000 جنيه ارتفاعًا بأسعار 4 طرازات من هيونداي

أحمد شوقيرفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل هيونداي، أسعار 4 طرازات للعلامة التجارية اعتبارًا من اليوم بما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه، فيما استقرت أسعار الطرازات الأخرى عند مستوياتها الحالية.ووفق البيانات المرسلة إلى شبكة موزعي هيونداي، فإن أسعار فيرنا ارتفعت بواقع 2000 جنيه لتتراوح أسعارها

أحمد شوقي





رفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل هيونداي، أسعار 4 طرازات للعلامة التجارية اعتبارًا من اليوم بما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه، فيما استقرت أسعار الطرازات الأخرى عند مستوياتها الحالية.

ووفق البيانات المرسلة إلى شبكة موزعي هيونداي، فإن أسعار فيرنا ارتفعت بواقع 2000 جنيه لتتراوح أسعارها بين 183.5 ألف جنيه للفئة الأولى من النسخة المانيوال، و188 ألف جنيه للفئة الثانية منها. وارتفعت أسعار النسخة الأتوماتيك من السيارة إلى 231.5 ألف جنيه.

كما ارتفعت أسعار هيونداي إلنترا HD بـ2000 جنيه لتتراوح أسعارها بين 259.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و266.9 ألف جنيه للفئة الثانية، و276.9 ألف جنيه للفئة الثالثة، و286.9 ألف جنيه للفئة الأعلى من السيارة المجمعة محليًّا.

وارتفعت أسعار هيونداي إلنترا AD بواقع 2000 جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 319.5 ألف جنيه، والثانية إلى 325.5 ألف جنيه، فيما ارتفعت الفئة الثالثة إلى 349.5 ألف جنيه، والرابعة إلى 370.5 ألف جنيه، وارتفعت الفئة الخامسة من السيارة المستوردة إلى 394.5 ألف جنيه، والفئة الأعلى منها إلى 418.5 ألف جنيه.

وكانت هيونداي أكسنت الأقل زيادة بواقع 1000 جنيه لتبدأ أسعارها من 264.5 ألف جنيه للفئة الأولى، و269.5 ألف للفئة الثانية، و279.5 ألف للفئة الثالثة من السيارة، و289.5 ألف جنيه للفئة الأعلى منها.