1000- 1500 جنيه زيادة بأسعار هيونداي فيرنا

أحمد شوقيرفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل هيونداي، أسعار سيارتها المجمعة محليًّا بواقع 1500 جنيه للنسخة المانيوال- نصف كماليات و1000 جنيه للنسختين المانيوال- كاملة، والأوتوماتيك.وبذلك تصل أسعار الفئة الأولى من السيارة إلى 169.5 ألف جنيه، والثانية إلى 172.5 ألف، والثالثة إلى 196.5 ألف جنيه.

أحمد شوقي





رفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل هيونداي، أسعار سيارتها المجمعة محليًّا بواقع 1500 جنيه للنسخة المانيوال- نصف كماليات و1000 جنيه للنسختين المانيوال- كاملة، والأوتوماتيك.

وبذلك تصل أسعار الفئة الأولى من السيارة إلى 169.5 ألف جنيه، والثانية إلى 172.5 ألف، والثالثة إلى 196.5 ألف جنيه.

ولم تشهد أسعار طرازات جي بي أوتو غبور الأخرى أي زيادات؛ سواء طرازات هيوندا أو مازدا أو جيلي أو شيري.

وكانت غبور أوتو قد رفعت، منتصف أبريل الحالي، أسعار كل من هيونداي كريتا بواقع 5 آلاف جنيه، كما رفعت كل فئات فيرنا وإلنترا AD بواقع ألف جنيه.

ومنذ عدة أشهر تتبنى شركة جي بي أوتو سياسة الزيادات التدريجية لبعض طرازاتها؛ حيث تقوم بشكل شبه دوري بزيادة بعض السيارات كل أسبوعين.